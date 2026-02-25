El Gobierno convocó a los gremios docentes: la reunión será el lunes

La audiencia se realizará en la sede de la Secretaría. “Representa una instancia decisiva para que el Ejecutivo provincial mejore los términos de la negociación y brinde respuestas que contemplen la realidad urgente de la docencia particular”, expresaron los gremios.

La secretaria general de SADOP Entre Ríos, Alejandra Frank, confirmó que asistirán a la reunión, pero advirtió que la postura de la conducción se mantiene firme: “No vamos a aceptar propuestas que sigan profundizando la precarización”.

En ese sentido, destacó que “hoy tenemos compañeros que, tras cumplir su jornada en el aula, deben recurrir a emprendimientos externos o aplicaciones de transporte para completar la canasta básica. Esa es la realidad del ‘docente emprendedor’ que este Gobierno y las cámaras empleadoras no pueden ignorar”.

Cabe recordar que en la primera reunión paritaria, según se informó a Elonce, la propuesta para el sector activo a partir del mes de febrero consistía en una suma fija, de carácter “no remunerativo y no bonificable, de 45 mil pesos para activos. Mientras que para los pasivos sería de 30 mil pesos”, se explicó. Además, se planteó un 50% de aumento a la ayuda escolar y un monto fijo de $25.000 para docentes con más de 10 años de antigüedad. Fuente: El Once