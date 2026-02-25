Con expectativa por reformas, Milei inaugurará las sesiones ordinarias en el Congreso

El Presidente hablará frente a las autoridades nacionales y provinciales en el tradicional acto de apertura del período legislativo. Según estimaciones oficiales, su mensaje tendría una duración aproximada de 30 minutos y estará centrado en el perfil reformista de su gestión.

La convocatoria se concretará días antes del cierre del período de sesiones extraordinarias, en un contexto marcado por el avance de iniciativas impulsadas por el oficialismo en el Parlamento.

El Presidente inaugurará el período legislativo con un mensaje reformista

Balance parlamentario y alianzas

Durante este período, el Gobierno logró la aprobación del Presupuesto 2026, el primero de la administración Milei. Además, aguardaba definiciones en torno a proyectos como la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral, que formaron parte de la agenda prioritaria.

Si bien el oficialismo amplió su representación legislativa, no alcanzó mayoría propia. Actualmente cuenta con un núcleo de 95 diputados y 21 senadores, a los que se sumaron aliados estratégicos y bloques afines que facilitaron la aprobación de leyes clave.

Entre los respaldos señalados se encontraron sectores del PRO, parte de la Unión Cívica Radical y mandatarios provinciales que acompañaron distintas iniciativas. Esta articulación permitió al Ejecutivo avanzar con su programa legislativo, en un escenario donde el bloque peronista evidenció divisiones internas.

El Presidente inaugurará el período legislativo con un mensaje reformista

Reformas en agenda

De acuerdo con fuentes oficiales, el discurso presidencial incluirá la presentación de nuevas reformas estructurales. Milei habría solicitado a cada ministerio y a la Jefatura de Gabinete al menos diez propuestas para incorporar al mensaje ante la Asamblea Legislativa.

Entre los proyectos se destaca una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, orientada a exigir que las iniciativas parlamentarias detallen el financiamiento correspondiente. También se analizó impulsar una Ley de Libertad Educativa con sistema de vouchers, una nueva ley de boleta única y modificaciones al régimen de financiamiento de partidos políticos, difundió Infobae.

Otro de los ejes será la reforma del sistema político, con la intención de eliminar de manera definitiva las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Además, trascendió que se evaluaban propuestas vinculadas a la orientación de políticas públicas bajo criterios definidos como “morales”.

Tras la ceremonia en el Congreso, se prevé un encuentro reservado en la Quinta de Olivos con legisladores y funcionarios oficialistas. En tanto, se indicó que la vicepresidenta no participaría del evento posterior, en un contexto de distanciamiento político con el jefe de Estado. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com