El Gobierno convocó a los gremios estatales para reabrir la paritaria nacional

La convocatoria alcanza a los dos principales sindicatos del sector estatal. Se trata de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que tiene como secretario general a Rodolfo Aguiar.

Este encuentro marcará la reapertura de la paritaria nacional luego del cuarto intermedio que había sido dispuesto en diciembre de 2025. En aquella instancia, las posiciones entre el Estado y los representantes sindicales no lograron acercarse y la negociación quedó momentáneamente suspendida.

Reclamos planteados por los gremios

En el marco de la convocatoria a la paritaria nacional, desde ATE anticiparon que presentarán un planteo de recomposición salarial. El sindicato difundió a través de sus redes sociales que reclamará un incremento del 45% con el objetivo de recuperar poder adquisitivo.

Además, la organización sindical propuso la posibilidad de otorgar una suma fija extraordinaria de cuatro millones de pesos por única vez. El planteo fue presentado como un mecanismo para compensar la pérdida salarial registrada en los últimos años, según informó la Agencia NA.

El Gobierno convocó a ATE y a UPCN.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló en declaraciones difundidas por el gremio que el objetivo del reclamo es recuperar los ingresos del personal estatal. En paralelo, UPCN también participará de la reunión convocada por el Gobierno en el ámbito de la Secretaría de Trabajo.

Expectativa por la reunión convocada

El encuentro previsto para este viernes marcará el reinicio formal de la discusión salarial correspondiente a la paritaria nacional del sector público. Allí se retomará el intercambio entre representantes del Estado y las organizaciones sindicales.

Durante la reunión se analizará la situación salarial del personal de la Administración Pública Nacional y se evaluará la posibilidad de avanzar hacia un nuevo acuerdo.

El resultado del encuentro permitirá determinar si las partes logran acercar posiciones o si será necesario continuar con nuevas instancias de negociación. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com