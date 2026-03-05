Policía de Entre Ríos celebró su 192º aniversario con reconocimiento a efectivos

Durante el encuentro se entregaron distinciones al personal policial y se resaltó el compromiso de los agentes con la seguridad de la comunidad. El evento se desarrolló en la víspera del aniversario oficial de la fuerza y formó parte de una serie de actividades destinadas a destacar el rol que cumple la institución en la provincia.

“Es un momento muy especial. Estamos en la víspera del cumpleaños 192 de nuestra querida Policía de Entre Ríos y hoy tenemos un reconocimiento al personal policial que se destacó el año pasado”, se expresó durante el acto.

Reconocimiento institucional y mejora del equipamiento

La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, destacó la importancia de fortalecer a la institución policial y acompañar su tarea cotidiana en todo el territorio provincial.

“Tenemos que poner en valor y cuidar a quienes nos cuidan. No solamente en el tema vehicular: la Policía tenía un atraso enorme con autos de la década del ’70 en algunos casos. Le pedí al ministro y al jefe de la Policía que al final del mandato no podíamos tener autos de más de 10 o 12 años”, expresó.

En ese sentido, explicó que desde el gobierno provincial se impulsó un proceso de renovación del equipamiento policial, con la incorporación de vehículos y herramientas para mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos.

“Estamos con ese proceso y por eso incorporamos 200 autos nuevos y los que sacamos a los funcionarios en el pasado, que los utilizaban para uso personal. Hace un par de días hicimos un acto acá mismo con la nueva incorporación de armas no letales y vehículos”, sostuvo.

Aluani también destacó el esfuerzo de la gestión provincial para reducir el déficit de equipamiento que arrastraba la fuerza desde años anteriores.

“A lo largo de estos 25 meses de gestión venimos intentando cubrir ese déficit en términos de equipamiento de nuestra policía, que es destacada en todos lados y eso hay que reconocerlo”, agregó.

La labor cotidiana de la Policía de Entre Ríos

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, remarcó el compromiso permanente de los efectivos policiales, quienes continúan desempeñando sus tareas incluso en jornadas de reconocimiento institucional.

“Hay mucho trabajo y mucha exposición. Hoy estamos festejando este día de reconocimiento, pero hay un montón de policías que están en sus lugares de trabajo y siguen trabajando”, afirmó.

El funcionario también valoró el esfuerzo y la vocación de servicio que caracteriza a los integrantes de la fuerza provincial, quienes diariamente desarrollan tareas de prevención, investigación y seguridad en las distintas localidades entrerrianas.

“Reconocemos el trabajo de la Policía, que es muy sacrificado y están permanentemente del lado del vecino. Como decía el gobernador, es una policía muy reconocida y a nosotros nos llena de satisfacción”, resaltó.

Reconocimiento al personal y compromiso institucional

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, también participó del acto y subrayó que la jornada estuvo dedicada especialmente al reconocimiento de los efectivos que se destacaron en su labor durante el último año.

“Hoy es un día dentro de las actividades de reconocimiento al personal policial. Por eso no solo el reconocimiento es para los efectivos, sino también para las autoridades de gobierno”, manifestó.

González remarcó además la importancia del trabajo coordinado entre la fuerza policial y las autoridades provinciales para enfrentar los desafíos en materia de seguridad.

“Eso es importante porque también demuestra el compromiso que tenemos todos para desarticular bandas y creo que a lo largo de este tiempo se ha ido mostrando”, concluyó. Fuente: El Once

