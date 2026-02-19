El Gobierno convocó a reunión para actualizar el salario de empleadas domésticas

La presidenta del organismo, Sara Gatti, confirmó que la reunión se realizará el próximo 24 de febrero de 2026 a las 11:00 en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se habilitó la posibilidad de participación virtual, según lo establecido por la normativa vigente.

Según se detalló, el orden del día contempla el análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Ley Nº 26.844. La convocatoria se produce luego de que se incorporara de manera total el bono extraordinario otorgado en noviembre y diciembre de 2025.

Pese a la reunión convocada, no se esperan modificaciones en los salarios correspondientes a febrero. De esta manera, los montos continuarán siendo los mismos que en enero, una vez integrado el adicional acordado en la última negociación paritaria.

El último acuerdo estableció un diferencial según la carga horaria semanal: $6.000 para quienes trabajan entre 0 y 12 horas; $9.000 para jornadas de entre 12 y 16 horas; y $14.000 para quienes superan las 16 horas semanales.

Con este esquema, las remuneraciones mínimas vigentes en febrero de 2026 son de $3.250,10 por hora y $398.722,14 mensuales para tareas generales con retiro; y de $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes para tareas generales sin retiro. Estos valores rigen en todo el país y deben aplicarse tanto en nuevas contrataciones como en vínculos laborales ya existentes, dio cuenta Infobae.

Asimismo, se recordó la obligación de registrar al personal en el sistema de Administración de Recursos de Casas Particulares (ARCA), independientemente de la modalidad de contratación y la cantidad de horas trabajadas. El trámite se realiza de manera online, donde deben consignarse los datos personales, domicilio, características del empleo y modalidad de pago. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com