El Gobierno nacional recortó gastos por casi $3 billones en distintas áreas

La medida fue publicada a través de la decisión administrativa 20/2026 en el Boletín Oficial y lleva las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los cambios forman parte de un ajuste impulsado por el Ejecutivo para cumplir con la meta de superávit fiscal acordada para 2026.

Fuertes recortes en educación y universidades

Uno de los sectores más afectados por la decisión del Gobierno nacional fue Educación, donde se aplicó una reducción de 78.000 millones de pesos.

Entre las partidas alcanzadas aparecen el Plan Nacional de Alfabetización, infraestructura y equipamiento escolar, el Fondo de Compensación Salarial Docente y programas socioeducativos.

Además, también hubo un fuerte ajuste en obras de infraestructura universitaria financiadas mediante préstamos internacionales. Según se informó, el programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria sufrió una reducción superior al 80 por ciento respecto del presupuesto original.

El recorte impactó en distintas universidades nacionales, incluidas casas de estudio de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Salud, medicamentos y asistencia social

El área de Salud también registró reducciones importantes dentro del esquema de ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

Entre los programas afectados figuran el acceso a medicamentos, fondos destinados a provincias y partidas vinculadas a prevención y tratamiento de enfermedades. Además, se redujeron recursos destinados a programas de investigación, prevención de enfermedades transmisibles y tratamiento oncológico.

En paralelo, el Ejecutivo aplicó recortes en asistencia financiera a provincias, infraestructura vial, obras hidráulicas, subsidios energéticos y organismos científicos y tecnológicos.

Qué dijo el Gobierno sobre el ajuste

La administración de Javier Milei sostiene que la medida busca garantizar el cumplimiento de la meta de superávit primario prevista para este año.

De acuerdo con datos difundidos tras la modificación presupuestaria, el ajuste permitió mejorar el resultado financiero proyectado de las cuentas públicas.

Mientras algunas áreas registraron fuertes reducciones, otras recibieron ampliaciones de partidas, entre ellas el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema. Fuente: El Once

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