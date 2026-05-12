El Torneo Apertura define este martes a sus primeros semifinalistas

La jornada abrirá a las 19 con el duelo entre Belgrano y Unión en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, mientras que desde las 21.30 Argentinos Juniors recibirá a Huracán en el Diego Armando Maradona.

Los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán entre sí en una de las semifinales del certamen.

Belgrano y Unión buscan seguir haciendo historia

Belgrano llega al cruce del Torneo Apertura con el impulso anímico de haber ganado el clásico cordobés ante Talleres en octavos de final.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski eliminó a la “T” con un triunfo por 1-0 en el Kempes y cortó una extensa racha sin victorias en el clásico provincial.

Sin embargo, el Pirata tendrá una baja sensible, ya que Lucas Passerini fue expulsado y no podrá estar presente ante Unión.

Del otro lado estará un Tatengue que viene de dar uno de los golpes de la fase eliminando como visitante a Independiente Rivadavia, uno de los equipos más sólidos del semestre.

El conjunto santafesino dirigido por Leonardo Madelón ganó 2-1 en Mendoza y buscará seguir sorprendiendo en el Torneo Apertura.

Argentinos y Huracán vuelven a cruzarse

En el segundo turno de la jornada, Argentinos Juniors recibirá a Huracán en un duelo que tendrá revancha inmediata después del reciente cruce entre ambos en fase regular.

Hace apenas dos semanas, el Bicho derrotó 2-1 al Globo en Parque Patricios y ahora volverán a enfrentarse, aunque esta vez con un lugar en semifinales en juego.

Argentinos llega fortalecido después de eliminar con autoridad a Lanús en La Paternal, mientras que Huracán protagonizó una de las series más dramáticas del Torneo Apertura.

El equipo de Parque Patricios eliminó a Boca en La Bombonera tras imponerse 3-2 en tiempo suplementario, pese a terminar el partido con nueve jugadores. Fuente: El Once

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