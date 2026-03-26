El Gobierno remite al Senado 62 pliegos para cubrir cargos de jueces y fiscales

“Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social”, escribió Mahiques en su cuenta de la red social X.

Además, remarcó que “se trata de cargos que hace años se encuentran sin titular, lo que impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial”.

“Con la decisión política del presidente, cubrir estas vacantes no es una opción: es una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde”, completó el ministro su mensaje.

En una entrevista con Clarín, el ministro de Justicia había admitido hace un tiempo que la mayor urgencia era el envío de pliegos al Congreso para su tratamiento en la Comisión de Acuerdo y su posterior votación en el recinto.

“Sin duda es la cobertura de cargos en la justicia. Es una deuda que tenemos que saldar. Imagínese que yo me encontré con ternas sin tratamiento que fueron elevadas cuando estaba en el Consejo de la Magistratura en el año 2017, 2018”, graficó Mahiques aquella vez.

Además, el funcionario reconoció que la cantidad de vacancias que existen “es crítica”. “Con un 37% de vacancias sería necio decir que no es un sistema judicial en estado crítico. Pero el Poder Judicial está dando respuestas, lo marcan las estadísticas no lo digo yo”, agregó.

Pese a este anuncio, no se difundieron los nombres que conformarán la lista. Según se supo, esta información se conocerá más adelante, cuando los pliegos sean rubricados y enviados a la Comisión de Acuerdos del Senado. Fuente: El Once

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