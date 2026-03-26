Retiran del mercado un anestésico odontológico tras una alerta de ANMAT

El producto afectado es Lidocaína Celtyc 2% con epinefrina, una solución inyectable utilizada como anestésico local y regional en ámbitos hospitalarios. La decisión se tomó luego de identificar cambios en su aspecto que podrían comprometer su uso.

Según se indicó, el retiro fue iniciado de manera voluntaria por el laboratorio fabricante, con el seguimiento del organismo nacional.

Qué producto está afectado

La ANMAT precisó que la medida alcanza a dos lotes específicos del medicamento elaborado por el Laboratorio Celtyc S.A., ambos con fecha de vencimiento en febrero de 2027.

Se trata de los lotes 160065 y 160075, correspondientes a estuches que contienen 25 viales de 20 ml cada uno, destinados exclusivamente a uso hospitalario.

El fármaco es ampliamente utilizado en prácticas odontológicas y procedimientos médicos que requieren anestesia local.

ANMAT.

Por qué se ordenó el retiro

Desde la ANMAT explicaron que la decisión se tomó luego de detectar una alteración visual en el producto. En el informe se indicó que los lotes presentaban “cambios de aspecto (ligera tonalidad rojiza)”, lo que encendió las alertas.

Ante esta situación, el laboratorio inició el retiro preventivo de las unidades afectadas, mientras el organismo nacional realiza el seguimiento del caso.

Este tipo de controles forma parte de los mecanismos habituales para garantizar la seguridad de los medicamentos en circulación.

Recomendación a la comunidad

El organismo sanitario solicitó evitar el uso de los productos correspondientes a los lotes señalados hasta tanto se complete el retiro total del mercado.

En ese sentido, la ANMAT indicó a profesionales de la salud y centros médicos que verifiquen el origen de los medicamentos en stock y suspendan su utilización en caso de corresponder. Fuente: El Once

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