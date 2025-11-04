El gobierno se reúne hoy con ATE y UPCN por la paritaria estatal

Tras el cuarto intermedio dispuesto el mes pasado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) volverán a la mesa de negociación.

En el último encuentro, realizado el 15 de octubre, el Ejecutivo provincial había planteado mantener el esquema de sumas fijas: $50.000 para trabajadores activos y $25.000 para jubilados y pensionados. La oferta fue rechazada por ambas organizaciones sindicales, que la consideraron insuficiente frente al incremento sostenido de la inflación. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com