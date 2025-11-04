Nogoyá Times

    El gobierno se reúne hoy con ATE y UPCN por la paritaria estatal

    El Gobierno de Entre Ríos, junto a los sindicatos ATE y UPCN, retomará este martes la negociación paritaria. El encuentro fue convocado para las 11 en la Secretaría de Trabajo.
    El Gobierno provincial y los gremios que representan a los trabajadores estatales retomarán este martes la discusión salarial. La reunión, convocada para las 11 en la sede de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social —ubicada en calle Buenos Aires 166 de Paraná.

     

    Tras el cuarto intermedio dispuesto el mes pasado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) volverán a la mesa de negociación.

     

    En el último encuentro, realizado el 15 de octubre, el Ejecutivo provincial había planteado mantener el esquema de sumas fijas: $50.000 para trabajadores activos y $25.000 para jubilados y pensionados. La oferta fue rechazada por ambas organizaciones sindicales, que la consideraron insuficiente frente al incremento sostenido de la inflación. Fuente: El Once

