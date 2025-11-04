Racing recibió una fuerte sanción por el uso de bengalas en el partido ante Flamengo

Aprevide determinó “la clausura total, por los próximos tres encuentros futbolísticos, de los sectores de populares, plateas, palcos y de cualquier otro espacio habilitado para albergar concurrentes en el estadio de Racing Club de Avellaneda, correspondientes a los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”.

Esto implica que los próximos tres partidos que el equipo dispute como local se jugarán a puertas cerradas, sin la presencia de hinchas ni banderas, bombos, trompetas o telones. La sanción abarca cualquier evento deportivo de concurrencia masiva que se realice en el estadio durante este período.

Racing

Fundamentos de la sanción

El organismo provincial remarcó que la medida se basa en la falta de organización, control y vigilancia por parte del club durante el espectáculo del 29 de octubre, lo que constituyó un incumplimiento a la Ley N.º 11.929 de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Nacional N.º 23.184 sobre represión de la violencia en los espectáculos deportivos y la Ley N.º 23.192 sobre seguridad en estadios.

Aprevide destacó que se trató de un “abuso en la utilización de pirotecnia y elementos de riesgo”, que pusieron en peligro la integridad del público presente.

Antecedentes y comparaciones

El episodio recordó lo sucedido en octubre de 2024, cuando River Plate fue sancionado por Conmebol tras un recibimiento con miles de bengalas en el partido frente a Atlético Mineiro en el estadio Monumental. En aquella ocasión, el club de Núñez recibió una multa de US$205.000 y la obligación de jugar el siguiente encuentro continental a puertas cerradas.

Asimismo, este año Independiente también fue castigado por los incidentes protagonizados por hinchas del Rojo y simpatizantes de Universidad de Chile durante la Copa Sudamericana. Conmebol lo descalificó del torneo, impuso una multa de US$250.000 y ordenó que sus próximos siete partidos de local se jueguen sin público. Paralelamente, Aprevide clausuró el estadio Libertadores de América durante 20 días.