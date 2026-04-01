El gobierno y representantes de la CGT en Entre Ríos dialogaron sobre la reforma previsional

Al finalizar la charla, los sindicalistas valoraron la instancia planteada desde el Gobierno provincial y coincidieron en la necesidad de generar consensos de cara al avance del proyecto de reforma previsional.

“Fue un encuentro positivo. Celebramos que el gobernador haya recibido al movimiento obrero, porque no es un hecho casual, sino que marca una política clara de esta gestión. Venimos de años en los que fuimos relegados, no atendidos y ni siquiera escuchados”, expresó el secretario general de la CGT Villaguay, Hugo Retamar.

Remarcó que “cada una de las regionales y los dirigentes pudimos manifestar nuestra posición sobre los temas planteados” y, en cuanto a la reforma previsional, sostuvo que “si bien son discusiones que no resultan cómodas, es lógico que deban darse y analizarse en profundidad”.

Retamar también recalcó la metodología impulsada por el Gobierno provincial: “Es positivo que, antes de presentar un proyecto, se convoque a los distintos sectores, se genere debate y se busquen consensos. Si no se avanza en una reforma previsional, en pocos años estaremos discutiendo cómo nos vamos a jubilar los entrerrianos, por lo que esto es necesario”.

Asimismo, el secretario general de la Seccional Concordia de la CGT, Walter Doronzoro, remarcó que “el gobernador tiene el mandato popular de los entrerrianos”, al tiempo que destacó el rol de las organizaciones sindicales como “vehículo de los trabajadores”. Así, subrayó la importancia de sostener estos espacios para “seguir respetando y potenciando una construcción democrática que tanto nos ha costado a todos los argentinos”.

Doronzoro relató que el sector solicitó al gobernador gestionar ante el Gobierno nacional “el mismo trato para el desarrollo, la producción y el empleo que a la cuestión macroeconómica” y que Frigerio “se comprometió a realizar la Mesa del Diálogo en la provincia y fue claro también que toma decisiones y va a tratar de resolver los temas que son inherentes a la provincia”.

La audiencia tuvo lugar en el Salón de los Gobernadores, en la Casa de Gobierno, de la cual también tomaron parte el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano. Fuente: El Once

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