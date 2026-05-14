El INDEC da a conocer el índice de inflación de abril

De confirmarse esas estimaciones, la inflación interanual descendería desde el 32,6% hacia niveles cercanos al 32%, consolidando así la segunda baja consecutiva del indicador. El mercado, sin embargo, previó que la inflación mensual se mantendría por encima del 2% al menos hasta julio.

Además, el Instituto de Estadística y Censos porteño informó que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró al 2,5% durante abril y acumuló un incremento del 11,6% en lo que iba del año.

Educación y alimentos moderaron las subas

El alivio inflacionario llegó luego de un marzo atravesado por fuertes aumentos en educación, combustibles y alimentos. En abril, varios de esos rubros perdieron intensidad y favorecieron una desaceleración de precios.

Uno de los factores centrales fue el comportamiento del rubro educación. Según C&T Asesores Económicos, tras el aumento del 12% registrado en marzo por el inicio del ciclo lectivo, en abril la suba habría sido cercana al 5%.

También se desaceleró el rubro alimentos y bebidas, uno de los componentes de mayor incidencia en la medición general. El relevamiento encabezado por María Castiglione y Camilo Tiscornia detectó una suba cercana al 1%, luego de dos meses con incrementos superiores al 3%. La carne avanzó apenas 2%, mientras que frutas y verduras mostraron bajas.

Desde EcoGo señalaron que “durante abril los precios de la carne mostraron un comportamiento más moderado, con una variación del 1,9%, lo que representa la mitad del aumento registrado en marzo”. Además, sostuvieron que “con una mayor estabilidad en los precios mayoristas, la brecha con los valores de mostrador se redujo, mejorando los márgenes”.

Transporte y regulados siguieron en alza

No todos los rubros acompañaron la desaceleración. Transporte volvió a ubicarse entre los sectores con mayores aumentos, impulsado por combustibles y el impacto internacional del precio del petróleo.

La consultora Equilibra calculó que transporte subió 4,3%, mientras que los precios regulados avanzaron 4,7%, por encima del promedio general. Fundación Libertad y Progreso, en tanto, estimó que el transporte registró una suba mensual del 7,4%, aunque con desaceleración semanal.

La indumentaria también mostró incrementos superiores al promedio debido al cambio de temporada. En paralelo, bienes y servicios varios registraron aumentos en artículos de tocador, según indicó C&T Asociados.

Expectativas para los próximos meses

Otro de los datos observados por las consultoras fue la evolución de la inflación núcleo, que excluyó precios regulados y estacionales. Equilibra estimó que este componente se ubicó en torno al 2%, frente al 3,2% registrado en marzo.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó que la inflación seguiría una trayectoria descendente durante el segundo semestre, aunque sin perforar el 2% mensual en el corto plazo.

Desde Fundación Libertad y Progreso consideraron que existía una alta probabilidad de que la inflación mensual “empiece con uno” en los próximos meses, siempre y cuando se mantuviera la estabilidad cambiaria y no se produjeran nuevos aumentos en combustibles. (Ámbito)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com