Gacetilla Policial

Nogoyá

ACCIDENTE DE TRANSITO, CON PERSONA LESIONADA- INGRESO A LUCAS GONZÁLEZ .- Siendo las 07:05 hs. personal de Comisaría Lucas González debió tomar intervención en accidente de tránsito ocurrido en el acceso a dicha localidad.

La colisión se dio de manera frontal, entre un automóvil marca Volkswagen Gol 1.6 color gris, conducida por un ciudadano de 69 años de edad, cuya licencia de conducir se encontraba vencida; y una moto marca Zanella XC 150cc, tipo cross, sin dominio colocado, conducida por una joven de 15 años de edad que ingresaba por el acceso a la ciudad, colisionando de frente con el automóvil, donde la presencia de neblina pudo haber sido un factor para que ocurriera el siniestro.

A consecuencia del impacto, la conductora de la moto sufrió una lesión de carácter grave (fractura de muñeca) recibiendo atención en el Hospital Santa Rosa. Trabajó en el lugar personal de la División Policía Científica, y personal de Tránsito Municipal para retenciones de ambos vehículos.

ACCIDENTE DE TRANSITO- LESIONES GRAVES .- A las 08:00 hs. tomamos conocimiento sobre un siniestro vial en intersección de calles Fitz Gerald y Maipú de nuestra ciudad, entre un vehículo utilitario marca Renault Kangoo II, conducida por un ciudadano de 50 años de edad, y una bicicleta marca Halley, en la cual se trasladaba una mujer de 56 años de edad, quien debió ser asistida en el Hospital San Blas, por presentar lesiones de carácter grave (fractura expuesta de tibia izquierda). Tomó intervención personal de la División Policía Científica, con colaboración de personal del Puesto de Control Vial Nogoyá y del Área Tránsito Municipal. Se labraron actuaciones de rigor.-

JEFATURA DE POLICÍA DPTAL. NOGOYÁ : 13 de Mayo de 2026.-

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