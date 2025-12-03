Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    El Jardín Maternal Gerónimo tuvo su Cierre de Año

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    Se realizó el acto de cierre de año el Jardin Maternal “Gerónimo” en sus instalaciones.
     Fue un emotivo encuentro entre los pequeños y sus familiares, junto a todo el equipo de trabajo para despedir el año lectivo.
    Desde el Municipio de Nogoyá acompañaron la vicepresidente municipal Desiree Peñaloza y la coordinadora de Desarrollo Social Melisa Acevedo.
    Puede ser una imagen de una o varias personas y texto que dice "00 FINAL ES UN NUEV COMIENZO DOND EGUIRÁN BRIL TUS EÑOS VAMOS DE SAFARI SAF GRESI 2025 TAVO PE"
    Puede ser una imagen de iluminación, acordeón, altavoz y multitud
    Puede ser una imagen de bailando
    Puede ser una imagen de una o varias personas y texto que dice "QUE PARECEUN LIN FINAL ES 泉 製 Ενο COMIENZI DONDE SECINDÁM YANKERA RRILLANI WYORK GUSTN U ග"
    Puede ser una imagen de una o varias personas, personas sonriendo, juguete y texto que dice "l D ES M u U"
    Puede ser una imagen de niños, árbol y texto que dice "LO QUE FARECE LN FINAL ES N UN NUEVO COMIENZI DONDE SE BRiLLAND EGRI"
    Puede ser una imagen de una o varias personas y texto que dice "JE FARECE UN AL ALESUN ES UIN COMIENZO EGUIRA ARIAONY"
    Puede ser una imagen de una o varias personas y texto que dice "5 6 3 LO LO"QUE QUE PARECE LN *FINALESLN K FINAL ESLI++ LN ES NUEVO HIENZ DONDE LP BNi C"
    Puede ser una imagen de ‎niños, sonrisas y ‎texto que dice "‎LOQUE ا0ا QUE FARECE UN INAL ES N UN ملم COMIENZO SEGUIRÁN DO TUS ENOS ADOS Eracundo 매용 កសតាស Reum.ro‎"‎‎
    Puede ser una imagen de una o varias personas, personas sonriendo y texto que dice "LO QUE PARECE UN FINA S UN NUEV ENZJ ONG os Valentim"
    Puede ser una imagen de niños y texto que dice "LO QUE FINAL CO DONDE SEG ILLANDO SUEN CRESAL Maride"
    Puede ser una imagen de una o varias personas y texto que dice "LO"QUE LO QUE FAR FINAL ES νο COMIEN MIDE SEGUIR NDO TU DEÑOS SADOS เซกส0"
    Puede ser una imagen de ‎texto que dice "‎IOOUE אר FARECE UN AL ES ALES!AI ESU+ LALA 20 COMI SG‎"‎
    Puede ser una imagen de ‎una o varias personas y ‎texto que dice "‎LO*QUE LO QUE PARECE UN WAL ES UIN COMIENZJ SEGUIRÁN TUS จสี ررو‎"‎‎
    Puede ser una imagen de niños y texto que dice "LO QUE LOQUE PA FINAL FINALES ES VEVO COM! ONDESEGL ONDE SEG NDO AMERS MANS"
    Puede ser una imagen de una o varias personas, golosina, juguete y texto que dice "LO จงช PARECE LN FINAL ES มง NUEVO CONIBNZ) DONDE SEGLIRÁN LLANDO LLANDOTUS TUS รบสัวร, CRSSADOS 2025 OIl"
    Puede ser una imagen de una o varias personas, personas sonriendo, juguete, tabla y texto que dice "VANS LO LOQUE QUE PARECE *FINAL ES *FINALES!N N！ ΝνενΟ NUEVOCOMIENZI COMIENZJ DONDE SEGUIRAU BRILLANDO JUS SUEÑOS EGRESADOS 2025** 025 Da06E 410"
    Puede ser una imagen de niños, sonrisas y texto que dice "LO*QUE LO QUE PARECE *FINALESIN * FINAL ES 梨 o COMIENZJ CONDE SEGLIRAU KILLARDO TUS SGRESADOS 2025"
    h

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like