El Jardín Maternal Gerónimo tuvo su Cierre de Año

Nogoyá
Se realizó el acto de cierre de año el Jardin Maternal “Gerónimo” en sus instalaciones.
Fue un emotivo encuentro entre los pequeños y sus familiares, junto a todo el equipo de trabajo para despedir el año lectivo.
Desde el Municipio de Nogoyá acompañaron la vicepresidente municipal Desiree Peñaloza y la coordinadora de Desarrollo Social Melisa Acevedo.
