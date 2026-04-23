El Ministerio de Salud de la Nación enviará un nuevo lote de vacunas a las provincias

La cartera sanitaria nacional y la OPS trabajaron de manera conjunta para mitigar el impacto de las demoras del transporte internacional y dar respuesta a las necesidades urgentes del país. En función de las acciones implementadas, el próximo viernes 24 de abril se comenzará el envío de alrededor de 1.200.000 dosis correspondientes a las vacunas de BCG, Hepatitis B, Pentavalente, Triple bacteriana (celular y acelular), Varicela y Meningococo B. En varios casos, los envíos se completarán el 28 de abril, mientras que en otros se realizarán de manera escalonada durante mayo.

Con el objetivo de brindar mayor certidumbre a las provincias y a la ciudadanía, Nación y OPS acordaron sostener un plan de entregas con actualizaciones periódicas sobre fechas estimadas y avance de los envíos. Asimismo, se mantendrá la transparencia en los procesos de compra y el intercambio técnico sobre los hitos operativos de cada adquisición, trabajando de manera coordinada para fortalecer la previsibilidad de los suministros y reducir el impacto de contingencias internacionales en el futuro.

El Ministerio de Salud de la Nación, tiene a su cargo la compra y distribución de todas las dosis incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación según un plan de entregas trimestrales acordado previamente con cada una de las jurisdicciones. Asimismo, realiza el seguimiento de las estrategias de inmunización implementadas por las provincias a fin de monitorear el avance de las coberturas.

Cada Jefe del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) estará recibiendo la comunicación oficial de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI) con el detalle de fecha de entrega. Fuente: El Once

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