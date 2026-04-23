Gremios realizan un paro y se movilizan contra la reforma previsional

La medida fue definida junto a la Intersindical en Defensa del Sistema Previsional Entrerriano, que agrupa a sindicatos de trabajadores estatales, docentes y judiciales; y suma la Federación de Jubilados y Pensionados provinciales.

La marcha está prevista para las 10 en la Plaza 1º de Mayo y finalizará en la explanada de Casa de Gobierno.

Adhesiones a la medida de fuerza

Al confirmar el paro, la Intersindical dio cuenta que el objetivo es visibilizar el rechazo a la reforma del sistema previsional.

Entre los gremios que se suman a la medida se encuentran la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales (Fjpper), Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, Sindicato Argentino de Docentes Privados, Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria de Entre Ríos, Asociación de los Trabajadores del Estado, Asociación Judicial de Entre Ríos, Unión del Personal Túnel Subfluvial, Asociación del Personal Superior y Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos.

-Los estatales entrerrianos nucleados en ATE Entre Ríos participarán de un “paro activo”, que incluirá movilización y acciones en los lugares de trabajo.

-Desde el sector docente, AGMER, AMET y SADOP ratificaron un paro total de 24 horas para garantizar la participación de las seccionales del interior en la movilización.

En el ámbito educativo, además del paro docente, se prevé la adhesión del personal no docente universitario. Desde SITRADU invitaron a los docentes universitarios a suspender el dictado de clases para participar de la protesta.

-Los empleados judiciales también se plegarán al paro de actividades, según convocaron desde AJER.

-En tanto, el gremio APS informó que realizó las presentaciones correspondientes para que los jerarquizados de la municipalidad de Paraná puedan retirarse de sus puestos para asistir a la concentración.

Críticas a la reforma previsional

Desde el sector sindical, José María Segura (AJER) sostuvo que el proyecto implicaría una reducción de haberes, ya que el cálculo propuesto no alcanzaría el 82% móvil y podría ubicarse entre el 60% y 65%. Además, advirtió que se busca equiparar el sistema con ANSES y modificar la movilidad jubilatoria, lo que impactaría también en los actuales jubilados.

El dirigente cuestionó el argumento del déficit previsional y planteó que existen alternativas de financiamiento, al tiempo que anticipó que presentarán una propuesta propia para frenar el avance de la iniciativa en la Legislatura.

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, por su parte, cuestionó los argumentos oficiales sobre la falta de recursos. “Hay plata y recursos; lo que hay que hacer es definir un plan económico diferente para que el déficit de la Caja no lo paguemos los trabajadores”, sostuvo.

Además, planteó la necesidad de revisar la distribución del ingreso y aplicar medidas impositivas a sectores de mayor capacidad contributiva. “Este jueves, miles de entrerrianos le diremos ‘no’ en la calle a la reforma”, afirmaron desde el sector sindical.

Desde SADOP, en tanto, exigieron “de manera urgente que el Gobierno provincial convoque a los gremios para discutir los lineamientos de una reforma que aún no cuenta con un proyecto formal, en un marco de transparencia y diálogo genuino con los representantes de los trabajadores”. Además, reclamaron “la continuidad de la negociación salarial, ya que la recomposición de los haberes es clave para sostener el poder adquisitivo docente y garantizar los aportes al sistema previsional”.

“Ratificamos la defensa de la Ley 8732 y del 82% móvil como derechos irrenunciables, y sostenemos que la estabilidad del sistema debe asegurarse con mayores aportes de los sectores con más capacidad contributiva. En ese sentido, expresamos la decisión de movilizarnos para evitar avances que perjudiquen a trabajadores activos y jubilados”, indicaron desde el gremio que nuclea a los docentes de escuelas de gestión privada. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com