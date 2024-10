El Ministerio de Salud recordó las medidas para prevenir picaduras de alacranes

Prevención

Debido al inicio de la época de altas temperaturas combinadas con la humedad, los alacranes comienzan a aparecer en hogares y sitios públicos. Cómo evitar las picaduras.

En las últimas décadas, las picaduras por alacranes representan la mayor cantidad de accidentes por animales venenosos en Argentina, con una cantidad anual que ronda los 8.000 casos y una mortalidad que oscila entre dos y ocho víctimas fatales al año.

En Entre Ríos habita un género (el Tityus carrilloi) que puede causar accidentes graves y fatales, sobre todo en niños pequeños y ancianos. Por eso es importante reconocer sus características físicas, conocer sus hábitos y saber cómo actuar ante una eventual picadura.

Este tipo de arácnidos poseen un color marrón claro o amarillento, doble aguijón, pinzas finas y dedos blancos. Se los suele encontrar dentro de los domicilios o en sus alrededores, en lugares protegidos de la luz (debajo de piedras, escombros, cañerías, entrepisos). Además, se adapta muy bien a zonas urbanas y espacios húmedos como sótanos, túneles, depósitos, desagües y cámaras subterráneas; y está más activo durante la noche, cuando sale para alimentarse especialmente con grillos y cucarachas.

Recomendaciones

Las medidas de saneamiento ambiental recomendadas por la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos incluyen:

-Utilizar rejillas o colocar tela plástica de trama fina en desagües de ambientes y sanitarios.

-Tapar grietas en las paredes.

-Colocar burletes en puertas y ventanas.

-Combatir insectos que sirven de alimento a los escorpiones.

-Arrojar líquido desengrasante en las cañerías.

-Evitar la acumulación de escombros o cajas cerca de ventanas y puertas de ingreso.

La aplicación de plaguicidas de baja toxicidad sólo se propone como última alternativa. Además, siempre debe realizarse con el asesoramiento especializado y los productos deben ser aplicados por personal entrenado.

También se pueden llevar adelante diferentes medidas de protección personal. En tal sentido, es necesario:

-Revisar y sacudir las prendas de vestir y el calzado antes de utilizarlos.

-Alejar las camas de las paredes.

-Sacudir la ropa de cama antes de acostarse y evitar que toque el piso.

-Colocar las patas de la cuna dentro de frascos de vidrio.

-Proteger manos y pies al remover escombros o troncos caídos.

-No caminar descalzo en zonas donde se conozca la presencia de escorpiones.

En caso de sufrir una picadura, se puede aplicar hielo en la zona ya que contribuye a calmar el dolor y produce vasoconstricción, enlenteciendo la absorción del veneno. No se debe apretar el área; quemar o aplicar sustancias ni tampoco succionar. En tanto, también resulta indispensable concurrir al centro de atención más cercano para evaluar el caso y determinar si es necesario colocar o no antiveneno, el cual se utiliza solo en casos moderados o graves. Si bien el dolor es fuerte e inmediato, no representa un parámetro de gravedad. Fuente: El Once

