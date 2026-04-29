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    El Municipio acompañó en la Apertura de La Liga Internacional Departamental de Handball

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    Durante la mañana de hoy, se llevó a cabo la apertura de la Liga Intercolegial Departamental de handball 2026, en las instalaciones del Polideportivo Municipal “Cabo 1º Julio Cesar Monzón”.
    Por el Municipio acompaño la vicepresidente municipal, Desireé Peñaloza; el secretario de gobierno, hacienda y relaciones institucionales, Eduardo Quinodoz; el director de modernización, planificación y gestión, Santiago Di Sábato, y la directora de deportes y recreación Julieta Traverso. También estuvo presente el senador provincial por Nogoyá, Rafael Cavagna.
    Por su parte, Peñaloza tomó la palabra y saludo a los profesores a cargo y a los jóvenes presentes que competirán al handball, para dejar inaugurada una nueva edición de dicha liga.
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