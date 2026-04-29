El Municipio acompañó en la Apertura de La Liga Internacional Departamental de Handball
Nogoyá
Durante la mañana de hoy, se llevó a cabo la apertura de la Liga Intercolegial Departamental de handball 2026, en las instalaciones del Polideportivo Municipal “Cabo 1º Julio Cesar Monzón”.
Por el Municipio acompaño la vicepresidente municipal, Desireé Peñaloza; el secretario de gobierno, hacienda y relaciones institucionales, Eduardo Quinodoz; el director de modernización, planificación y gestión, Santiago Di Sábato, y la directora de deportes y recreación Julieta Traverso. También estuvo presente el senador provincial por Nogoyá, Rafael Cavagna.
Por su parte, Peñaloza tomó la palabra y saludo a los profesores a cargo y a los jóvenes presentes que competirán al handball, para dejar inaugurada una nueva edición de dicha liga.
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com