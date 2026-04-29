Semana de la Vacunación de Las Américas

Nogoyá
Del 25 de abril al 2 de mayo
Una semana para promover, a través de la vacunación gratuita y segura, la equidad y el acceso a la inmunización para toda la comunidad
Desde El Municipio destacan la importancia de la vacunación como una herramienta clave para proteger la salud en todas las etapas de la vida.
Las vacunas previenen enfermedades, reducen complicaciones y ayudan a cuidar a toda la comunidad.
Desde el Municipio de Nogoyá se invita a todos a sumarse a esta acción, difundiendo información y reforzando la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día.
Cuidarnos es una tarea compartida!
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