El Papa convocó a rezar el Rosario para pedir “el don de la paz”

“El sábado 11 de octubre, a las 18 [hora de Roma], rezaremos juntos el Rosario aquí en la Plaza de San Pedro, en la vigilia del Jubileo de la Espiritualidad Mariana, recordando también el aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II”, dijo León XIV, al final de la audiencia pública semanal.

Ante miles de peregrinos reunidos en el Vaticano, el pontífice recordó que el próximo mes de octubre “está particularmente dedicado al Santo Rosario” en la tradición católica.

Invito a todos a rezar el Rosario por la paz todos los días del próximo mes, personalmente, en familia y en comunidad. Además, invito a todos los que sirven en el Vaticano a vivir esta oración diariamente en la Basílica de San Pedro, añadió.

La imagen de Nuestra Señora de Fátima, venerada en la Capilla de las Apariciones, regresará al Vaticano con motivo del Jubileo de la Espiritualidad Mariana, que se celebra entre el 11 y el 12 de octubre.

Esta será la cuarta vez que la escultura sale de Cova da Iria con destino a Roma. Para el rector del Santuario de Fátima, en Portugal, padre Carlos Cabecinhas, es motivo de gran alegría: “En este tiempo jubilar, la Virgen de Fátima es, pues, la mujer de la alegría pascual, incluso en los momentos de dolor que vive el mundo”.

“Una vez más, la ‘Señora vestida de blanco’ se convertirá en peregrina de la esperanza y, en Roma, estará con el ‘obispo vestido de blanco’, como cariñosamente llamaban al Santo Padre los pastorcitos de Fátima”, afirmó.

Jubileo de la Espiritualidad Mariana

El Santuario de Fátima anunció esta mañana, en un comunicado, que la imagen saldrá de Cova da Iria el próximo 10 de octubre, para estar presente en el programa organizado por el Dicasterio para la Evangelización.

“Habrá dos momentos en los que el papa León XIV estará con la imagen de la Virgen María: el sábado 11, en la vigilia de oración en la Plaza de San Pedro y en la misa que presidirá, el domingo 12 de octubre, a las 10.30, también en la Plaza de San Pedro”, señala la nota.

Durante todo el 11 de octubre, los peregrinos jubilares tendrán la oportunidad de venerar la imagen de Nuestra Señora de Fátima en la iglesia de Santa María en Traspontina, junto al Vaticano.

Por la tarde comienza la procesión que recorre parte de la Via della Conciliazione, uniendo la ciudad de Roma con la Plaza de San Pedro. Fuente: El Once

