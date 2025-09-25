Pronóstico del tiempo: los vientos ganan protagonismo y se avecina una ciclogénesis
Pronóstico
Formación de una ciclogénesis
Según el pronóstico, Entre Ríos se verá afectada en los próximos días por una ciclogénesis, fenómeno meteorológico que se caracteriza por la intensificación de los vientos y la generación de tormentas. Para este jueves y viernes de septiembre, se prevé que los vientos del noreste soplen con fuerza sobre la región, creando un clima ventoso e inestable.
El paso de un frente frío asociado a este sistema provocará un ascenso marcado de las temperaturas hacia el viernes, con un ambiente más primaveral y cielos parcialmente nublados. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente durante la madrugada del sábado.
Lluvias y tormentas desde la madrugada del sábado
En la madrugada y la mañana del sábado, Entre Ríos experimentará lluvias y tormentas de variada intensidad, acompañadas por ráfagas que podrían superar los 50 km/h. Estas condiciones podrían generar complicaciones en las rutas y afectar las actividades al aire libre, especialmente en localidades cercanas al río Paraná y en el centro provincial.
Las precipitaciones se extenderán hasta la tarde, con acumulados importantes en el norte de Entre Ríos. No se descartan alertas por inundaciones repentinas en áreas de escurrimiento rápido o con drenaje urbano deficiente.
Mejora paulatina desde el domingo
De acuerdo al informe meteorológico, la inestabilidad comenzará a retirarse desde el domingo. El sol reaparecerá de manera progresiva y las temperaturas retomarán un camino ascendente, anticipando un inicio de semana con condiciones más estables. Fuente: El Once
