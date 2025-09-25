Pronóstico del tiempo: los vientos ganan protagonismo y se avecina una ciclogénesis

Formación de una ciclogénesis

Según el pronóstico, Entre Ríos se verá afectada en los próximos días por una ciclogénesis, fenómeno meteorológico que se caracteriza por la intensificación de los vientos y la generación de tormentas. Para este jueves y viernes de septiembre, se prevé que los vientos del noreste soplen con fuerza sobre la región, creando un clima ventoso e inestable.

El paso de un frente frío asociado a este sistema provocará un ascenso marcado de las temperaturas hacia el viernes, con un ambiente más primaveral y cielos parcialmente nublados. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente durante la madrugada del sábado.