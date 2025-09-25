Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Noticias Provinciales Sociedad

    Pronóstico del tiempo: los vientos ganan protagonismo y se avecina una ciclogénesis

    Nogoyá Times Posted on

    Pronóstico

    El viento dominarán la escena meteorológica en Entre Ríos, donde las temperaturas no superarían los 22 grados. El sábado podrían producirse algunas lluvias.
    Tiempo. Durante la jornada de este jueves, el viento comenzó a intensificarse en distintos puntos de la provincia. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas treparían hasta los 22 grados, en un escenario de nubosidad variable.

    Formación de una ciclogénesis

    Según el pronóstico, Entre Ríos se verá afectada en los próximos días por una ciclogénesis, fenómeno meteorológico que se caracteriza por la intensificación de los vientos y la generación de tormentas. Para este jueves y viernes de septiembre, se prevé que los vientos del noreste soplen con fuerza sobre la región, creando un clima ventoso e inestable.

     

    El paso de un frente frío asociado a este sistema provocará un ascenso marcado de las temperaturas hacia el viernes, con un ambiente más primaveral y cielos parcialmente nublados. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente durante la madrugada del sábado.

    Lluvias y tormentas desde la madrugada del sábado

    En la madrugada y la mañana del sábado, Entre Ríos experimentará lluvias y tormentas de variada intensidad, acompañadas por ráfagas que podrían superar los 50 km/h. Estas condiciones podrían generar complicaciones en las rutas y afectar las actividades al aire libre, especialmente en localidades cercanas al río Paraná y en el centro provincial.

     

    Las precipitaciones se extenderán hasta la tarde, con acumulados importantes en el norte de Entre Ríos. No se descartan alertas por inundaciones repentinas en áreas de escurrimiento rápido o con drenaje urbano deficiente.

    Mejora paulatina desde el domingo

    De acuerdo al informe meteorológico, la inestabilidad comenzará a retirarse desde el domingo. El sol reaparecerá de manera progresiva y las temperaturas retomarán un camino ascendente, anticipando un inicio de semana con condiciones más estables. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like