El papa León XIV: “Servir no es cumplir una función”, su mensaje a empleados de la Iglesia

El encuentro se desarrolló en la Sala de las Bendiciones y reunió a empleados junto a sus familias. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el papa León XIV orientó su mensaje hacia el compromiso cotidiano de quienes forman parte de la organización.

Durante su intervención, el Pontífice sostuvo que “en la Iglesia, servir no es simplemente desempeñar una función, sino participar activamente”, y vinculó ese concepto con la responsabilidad individual dentro de la comunidad.

Un mensaje centrado en el compromiso

El papa León XIV remarcó que uno de los principales desafíos es evitar la pasividad en el trabajo eclesial. En ese sentido, afirmó que el sentido de pertenencia resulta clave para comprender el rol que cada persona cumple dentro de la institución.

“La Esposa de Cristo no puede ser servida como espectadora”, expresó, al insistir en la necesidad de involucrarse activamente en las tareas diarias.

Además, señaló que las oficinas no deben ser entendidas como espacios burocráticos aislados, sino como herramientas que permiten fortalecer la articulación entre las comunidades.

Papa León XIV.

El valor de cada función

En su exposición, el papa León XIV también destacó que toda tarea adquiere relevancia cuando se realiza con un espíritu de comunión. Según explicó, incluso las funciones más técnicas pueden tener un sentido trascendental dentro de la misión de la Iglesia.

El mensaje estuvo organizado en torno a tres ejes: servicio, pertenencia y misión. A partir de esos conceptos, buscó dar un marco general al rol de los trabajadores dentro de la estructura eclesial.

En esa línea, subrayó que el compromiso no depende de la jerarquía, sino de la forma en que cada persona asume su responsabilidad.

Referencias al contexto actual

El papa León XIV también hizo mención a las transformaciones sociales que atraviesan distintos ámbitos, como la familia, la educación y el trabajo.

Frente a ese escenario, sostuvo que la Iglesia debe mantener una actitud abierta, orientada al diálogo y a la construcción de vínculos. “El Señor nos pide que no nos cerremos ni tengamos miedo”, afirmó.

Además, remarcó la importancia de sostener la misión evangelizadora en un contexto cambiante, con una mirada puesta en la inclusión y la cercanía. Fuente: El Once

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