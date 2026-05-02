Boca le gana 2-0 a Central Córdoba y es puntero de la Zona A del Torneo Apertura

Por un juego pendiente en la fecha 9

Seguí las incidencias del partido

45 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA!

El Changuito Zeballos habilitó a Milton Giménez, quien convirtió el 2-0 sobre Central Córdoba con un toque suave.

AHORA SÍ, MILTON: Giménez recibió de Zeballos cerca del arco y la empujó para el 2-0 de Boca sobre Central Córdoba por el #TorneoApertura. ¡RÁFAGA XENEIZE! pic.twitter.com/Q8hZ5kgZs6 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

43 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA!

Alan Velasco lanzó un centro, pero la pelota se desvió en Agustin Quiroga y descolocó a Alan Aguerre. El Xeneize se impone en Santiago del Estero.