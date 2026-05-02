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    Boca le gana 2-0 a Central Córdoba y es puntero de la Zona A del Torneo Apertura

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    Por un juego pendiente en la fecha 9

    Por el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Apertura, a raíz del paro de AFA, Boca busca sumar otra victoria en el Torneo Apertura 2026 que le permita subir a lo más alto de la zona.
    Boca se enfrenta desde las 16:15 horas en el estadio Único Madre de Ciudades de la ciudad de Santiago del Estero con Central Córdoba. Es por el partido pendiente de la fecha 9, a raíz del paro que había impulsado AFA.

     

    Seguí las incidencias del partido

     

    45 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA!

    El Changuito Zeballos habilitó a Milton Giménez, quien convirtió el 2-0 sobre Central Córdoba con un toque suave.

    43 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA!

    Alan Velasco lanzó un centro, pero la pelota se desvió en Agustin Quiroga y descolocó a Alan Aguerre. El Xeneize se impone en Santiago del Estero.

     

    39 minutos: aviso de Central Córdoba

    Lucas Gonzalez remató al arco, pero la pelota pasó por encima del travesaño. Siguen empatando 0-0 en Santiago del Estero.

     

    30 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A BOCA JUNIORS!

    El árbitro Nazareno Arasa cobró un claro fuera de juego de Milton Giménez a instancias del VAR, a cargo de Lucas Novelli.

     

    27 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

    Milton Giménez empujó la pelota a la red tras un buscapié del Changuito Zeballos.

     

    26 minutos: nuevo intento de Boca Juniors

    Ahora fue el turno de Alan Velasco con un remate a distancia a las manos de Aguerre.

     

    19 minutos: Juan Barinaga, amonestado

    El lateral derecho de Boca Juniors fue castigado con esa tarjeta por una infracción a Agustín Quiroga.

     

    15 minutos: se animó el Changuito desde lejos

    Exequiel Zeballos se hizo cargo de la falta que le cometieron con un derechazo potente despejado por Alan Aguerre. El rebote terminó en un envío al techo del arco.

     

    14 minutos: Fernando Martinez, primer amonestado

    El futbolista del Ferroviario se llevó la cartulina por una infracción al Changuito Zeballos.

     

    10 minutos: primeros instantes de conocimiento en Santiago del Estero

    El Xeneize toma la iniciativa, pero no está fino en la puntada final ante un rival que no lleva peligro al área de Brey.

     

    ¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

     

    Formaciones confirmadas

     

    Central Córdoba: Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Diego Barrera, Lucas González; Michael Santos y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

     

    Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda. Fuente: El Once

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