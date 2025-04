El pontificado de Francisco: legado de cercanía y reformas

Hasta sus últimos días, Francisco mantuvo ese mensaje. “Pienso en tantos países que están en guerra. Hermanas y hermanos, oremos por la paz. Hagamos todo lo posible por la paz. No olvidemos que la guerra es siempre una derrota. No hemos nacido para matar, sino para hacer crecer a los pueblos. Encontremos caminos de paz”, sostuvo en una de sus últimas intervenciones públicas.

Por otra parte, con su fallecimiento se inicia el período de Sede Vacante, una etapa prevista por el derecho canónico en la que se suspende la autoridad papal y cesan diversas actividades de la Curia Romana. En este lapso, el camerlengo queda a cargo de la administración de los asuntos ordinarios de la Santa Sede, mientras se organiza el cónclave en el que se elegirá a un nuevo papa.

Entre los rituales inmediatos, se procederá a la destrucción del Anillo del Pescador, el sello papal oficial, para evitar falsificaciones, y se anunciará formalmente el cronograma de velorio y funerales. El cuerpo del papa Francisco será velado durante varios días en la Basílica de San Pedro, donde ya comenzaron los preparativos para recibir a fieles, jefes de Estado y líderes religiosos de todo el mundo.

Su pontificado

El Papa Francisco Lavó los pies a los migrantes, criticó al capitalismo y la destrucción del medio ambiente, predicó la compasión y el diálogo interreligioso.

“Este papa transformará la Iglesia”, dijo el teólogo de la liberación Leonardo Boff, en entrevista con DW en julio de 2013, poco después de la elección de Francisco.

El balance de sus doce años y 39 días de pontificado, finalizados con su deceso el 21 de abril de 2025.

Críticas al capitalismo

Los inicios fueron promisorios. Millones de jóvenes vitorearon al papa en la Jornada Mundial de la Juventud en 2013, en Río de Janeiro, cuando habló de la “opción preferencial por los pobres”, lavó los pies a jóvenes presos y arremetió contra el capitalismo.

“Ya en sus tiempos de arzobispo de Buenos Aires, intercedió por los pobres de su diócesis”, dice el periodista argentino Miguel Hirsch, autor de una biografía de Jorge Mario Bergoglio, nombre secular de Francisco. A su juicio, su defensa de los pobres marca su pontificado. “Él puso mucho en movimiento, también con sus cerca de 40 viajes, la mayoría a países en desarrollo”, indicó. “Y siempre criticó el sistema capitalista”.

Protector del medioambiente

Para la obra católica Misereor, uno de los méritos del papa es haber defendido el medioambiente. La lucha contra la pobreza y la devastación ecológica deben considerarse conjuntamente. Ese es el mensaje central de la encíclica “Laudato si”, publicada en 2015.

“Con ‘Laudato si’, el papa apeló a la conciencia de los poderosos”, afirma Pirmin Spiegel, gerente de Misereor. “El arzobispo de Suva, en Fiji, Peter Loy Chong, me dijo una vez que, para la población local, el cambio climático y la migración son las cuestiones más importantes”, cuenta.

La influencia de las regiones en las que vive la mayoría de los católicos se ha incrementado en el Vaticano. Según dijo Boff a DW en 2013, Francisco quería “fundar una dinastía de papas del Tercer Mundo”.

Desplazamiento de influencias

De acuerdo con el instituto estadounidense Pew Research Center, el nombramiento de cardenales en este pontificado ha derivado en que la mayoría de los 132 que votarían en un cónclave ya no son de origen europeo. De los 83 nuevos cardenales, un 22 por ciento proviene del Asia-Pacífico, un 21 por ciento de América Latina, un 13 por ciento de África, un 8 por ciento de Norteamérica y un 2 por ciento del Cercano Oriente. Un 34 por ciento aún viene de Europa.

El Viejo Continente todavía está sobrerrepresentado, considerando que solo cerca de un 24 por ciento de los católicos del mundo viven allí. En Latinoamérica vive un 39 por ciento.

Resistencia a las reformas

Sin embargo, el Papa no cambió hasta ahora en forma decisiva las estructuras de la Iglesia católica. Esto quedó especialmente de manifiesto en el Sínodo de la Amazonía, en octubre de 2019. En la carta apostólica posterior se desbarataron todas las esperanzas de reforma en esa región afectada por una extrema escasez de sacerdotes.

No solo se rechazó la consagración sacerdotal de hombres casados que tengan especiales méritos en la comunidad (Viri probati), sino también el nombramiento de mujeres como diáconas.

Pirmin Spiegel, quien participó en el Sínodo de la Amazonía, no se explica hasta el día de hoy la decisión del papa. Dos tercios de los obispos participantes en el sínodo estaban a favor de ‘Viri probati’ y del diaconato femenino”, recuerda.

Decepciones y aprobación

Gran decepción hubo también en lo tocante al tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. La red de víctimas de abusos de sacerdotes SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), fundada en Estados Unidos en 1989, se pregunta qué hechos han seguido a las severas palabras de Francisco: “Por qué no ha excomulgado a los peores perpetradores?”, planteó el vicepresidente de SNAP, David Clohessy, en el periódico National Catholic Reporter, del 29 de marzo de 2023.

El hermano Bento, un columnista y religioso dominico, hace el siguiente balance: “Este papa ha logrado decepcionarlos a todos; a los laicos, que presionan por reformas, al igual que a los tradicionalistas, que quieren volver al pasado”, escribió en el diario portugués Publico.

Francisco fue hospitalizado en Roma en febrero de 2025, aquejado por una neumonia que lo mantuvo 38 días hospitalizado. Visiblemente debilitado, apareció en público por última vez el domingo 20 de abril, cuando incluso recorrió a bordo del papamóvil la Plaza de San Pedro, saludando a los fieles. Pocas horas más tarde volvió “a la casa del Padre”, como informó el Vaticano. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com