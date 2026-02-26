El Senado de la Nación tratará hoy el acuerdo Mercosur-UE y la ley de glaciares

La ley de glaciares

Además del acuerdo con la Unión Europea, el Senado también abordará el proyecto de ley de glaciares, que propone modificar la Ley sancionada en 2010 para otorgar mayor poder de decisión a las provincias sobre las áreas, especialmente en las zonas periglaciares. La ley de glaciares se encuentra en el centro del debate, con un fuerte respaldo por parte del oficialismo, pero también con críticas por parte de algunos sectores ambientalistas, que temen que se flexibilicen demasiado las restricciones sobre la protección de los glaciares y las zonas cercanas. El Senado buscará aprobar el proyecto para enviarlo a la Cámara de Diputados.

Otro tema que se discutirá en la misma sesión es el nombramiento de Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica.

El viernes se debatirá la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Después de la sesión de este jueves, el viernes será el día más tenso de la semana para el Senado, con la discusión de dos temas cruciales: la reforma laboral y el régimen penal juvenil. Ambos proyectos ya han sido aprobados por la Cámara de Diputados, pero ahora deberán ser discutidos y posiblemente modificados por los senadores, lo que generará un intenso debate. Fuente: El Once

