Marcelo Gallardo dirigirá su último partido en River ante Banfield

La determinación se conoció luego de la derrota 1-0 ante Vélez Sarsfield en Liniers, que marcó la tercera caída consecutiva del equipo en el certamen. Tras ese encuentro, el técnico presentó la renuncia y acordó su salida con la dirigencia.

En la previa a su despedida, el Muñeco realizó un pedido expreso a los dirigentes: no quiso homenajes, reconocimientos oficiales ni entrega de plaquetas. Su intención fue que la atención se centrara exclusivamente en lo deportivo.

Un ciclo sin títulos y con números discretos

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo no logró replicar los éxitos de su primera etapa. En total, dirigió 84 partidos, con 35 triunfos, 32 empates y 17 derrotas, sin conquistar títulos.

Los resultados irregulares y la falta de continuidad en el rendimiento marcaron esta etapa, que terminó con el equipo lejos de la pelea en el Torneo Apertura. La derrota ante Vélez aceleró una decisión que ya se venía evaluando puertas adentro.

El entrenador estuvo al frente de la práctica de este miércoles en el Monumental y luego definió la lista de convocados para el cruce ante el Taladro, en lo que será su última función como DT del club de Núñez.

Bajas y convocados para la despedida

Entre los 25 futbolistas citados no figuraron Franco Armani ni Juan Fernando Quintero, ambos lesionados en el último encuentro. Tampoco estuvo disponible el ecuatoriano Kendry Páez, quien arrastraba una molestia en el hombro.

En contrapartida, reaparecieron juveniles como Cristian Jaime y Ulises Giménez. En total, fueron nueve los jugadores surgidos de las divisiones inferiores convocados para este compromiso, en un contexto en el que parte de la hinchada reclamó mayor protagonismo para los jóvenes, publicó Todo Noticias y se agregó que si bien Gallardo solicitó que no se organizara ningún acto formal de despedida, se esperaba que el público del Monumental manifestara su reconocimiento al entrenador que marcó una era en la institución, más allá del presente adverso.

Hora y transmisión del partido

River enfrentará a Banfield este jueves desde las 19.30, en el estadio Monumental, por la séptima jornada del Torneo Apertura.

El encuentro podrá verse a través de TNT Sports, señal que transmitirá el partido correspondiente a la despedida de Gallardo como entrenador del Millonario.

De esta manera, se cerrará un nuevo capítulo en la historia reciente de River, con la salida de uno de los entrenadores más influyentes del club, que decidió culminar su ciclo sin actos oficiales, aunque con el respaldo de buena parte de los hinchas. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com