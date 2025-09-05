“El último frío de este invierno” seguirá el fin de semana: cuándo habrá 25 grados

Alerta por temperaturas extremas

En ese marco, rige para hoy una alerta por temperaturas extremas en los departamentos entrerrianos de Colón, Gualeguaychú, Islas, Uruguay y Tala Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia.

El nivel amarillo expresa que produce efectos leves a moderados en la salud de las personas, pudiendo llegar a ser peligrosas en “grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Heladas. Archivo

Esta advertencia remarca que el frío se asentará, en primera instancia, en la región de la Costa del Uruguay. Sin embargo, la costa del Paraná no estará alcanzada por esta alerta amarilla.

Para hoy en Entre Ríos se anuncian registros térmicos máximos de 15 grados, mientras que mañana las mínimas rondarán los cinco grados, mientras que las máximas podrían llega a 17.

“Todo indica que estamos transitando el último frío importante de este invierno 2025 en Argentina, dado que diversos modelos de pronóstico a mediano plazo proyectan en las próximas dos semanas temperaturas que se ubicarán por encima de los valores normales para la época en la mayor parte del país”, aseguró Garavaglia en Meteored.

Sube la temperatura y ¿cuándo vuelve el calorcito?

A partir del domingo “comenzará un gradual ascenso de temperaturas en buena parte del país fundamentado en una rotación de vientos al nor-noreste, y de esta forma, el panorama comenzará a revertirse”. Para dicha jornada se prevén 17 grados por la tarde en territorio entrerriano.

El incremento progresivo de los registros térmicos continuará y para el miércoles venidero ya se anticipan marcas que alcanzarán los 25 grados en nuestra zona. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com