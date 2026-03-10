OSER lanzó programa para que sus afiliadas puedan realizarse controles preventivos en un solo día

El acto fue encabezado por la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; y el presidente de OSER, Mariano Gallegos. Durante la presentación se destacó la importancia de promover políticas públicas orientadas a la prevención y a mejorar el acceso a estudios médicos para la detección temprana de enfermedades.

La propuesta se desarrollará a través de un circuito especialmente organizado en el Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (Cemener), ubicado en Oro Verde. Allí, las afiliadas podrán realizar en un mismo día los estudios anuales recomendados para la detección temprana de patologías de cuello uterino y mama.

Un circuito de estudios en una sola jornada

El programa fue diseñado como respuesta a dos de las principales barreras que enfrentan muchas mujeres al momento de realizar controles de salud: la falta de tiempo y los costos económicos. En ese marco, la iniciativa busca acompañar, informar y facilitar el acceso a estudios preventivos que forman parte de los protocolos médicos recomendados.

Para optimizar la atención, el Cemener dispuso un espacio específico con boxes equipados para completar el circuito de estudios. De esta manera, las afiliadas podrán realizar en una misma jornada el Papanicolaou (PAP), la colposcopía, la mamografía y ecografías.

Además, estas prácticas estarán eximidas del pago de coseguro, lo que permitirá reducir las barreras económicas y favorecer el cumplimiento de los controles médicos anuales recomendados por especialistas.

Cómo solicitar turnos para acceder al programa

El programa también incorporó un sistema de turnos a través de WhatsApp, al número +54 9 343 407 9900, lo que permitirá agilizar la gestión de consultas y la asignación de fechas para realizar los estudios.

Asimismo, las afiliadas podrán obtener más información sobre el funcionamiento del circuito de atención y los detalles del programa en el sitio oficial del Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos.

De la actividad participaron además el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; legisladores provinciales; la vocal de OSER, Flavia Maidana; y autoridades del Cemener, entre ellas la presidenta del Consejo de Administración, Jesuana Aizcorbe; la gerente general, Marianela Pacheco; y la responsable del programa, Tamara Zapata.

También asistieron autoridades municipales y universitarias, equipos técnicos, especialistas y referentes del sector sanitario, quienes acompañaron la presentación de esta propuesta orientada a fortalecer la prevención y el cuidado de la salud de las afiliadas. Fuente: El Once

