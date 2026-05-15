“El único dato que trae alivio es que la inflación sea cero”, dijo el Presidente

En cuanto a la evolución de la tasa, el Presidente afirmó que “en mayo del año pasado habíamos llegado a 1,5% y hubo meses con deflación en mayoristas”. No obstante, explicó: “Después de que Manuel (Adorni) ganara en la Ciudad empezó un ataque de la política para quebrar el programa económico”.

“Fue un intento de golpe de Estado”, remarcó.

Milei sostuvo que “el riesgo que implicaba el kirchnerismo, el Congreso y el intento de golpe” hizo que la demanda de dinero cayera, lo que “no solo aceleró la tasa de inflación, sino que la economía se frenó en seco y los salarios en términos reales empezaron a caer”.

En cuanto a la actualidad del programa, el mandatario aseguró: “Hoy estamos viendo que la demanda de dinero se está recomponiendo: de tener tasas de 250%, hoy están entre 20 y 22%. Al mismo tiempo, cayó el tipo de cambio”.

En tal sentido, destacó: “Le devolvimos a los Argentinos 100.000 millones de dólares y por eso bajamos la pobreza a la mitad. Sin populismo y con una base moral”.

En ese contexto, retomó que durante el comienzo de su gestión se realizó un “ajuste de 15 puntos del PBI” y que “todo el mundo esperaba una gran depresión”. “¿Por qué no se dio? Por el formato del ajuste. Al momento de cerrar el Tesoro, no subimos los impuestos. Esto es muy importante en términos morales. La discusión es moral”, ratificó.

A su vez, volvió a remarcar: “Nunca en la historia argentina hubo un shock de las características del que hubo en el segundo semestre del año pasado, y no lograron voltear el programa”.

Entonces, hizo referencia al axulio realizado por el Tesoro EEUU, pero focalizó: “Para decir que Argentina se salvó gracias a Estados Unidos, ayuda que valoramos enormemente, hay que ser muy deshonesto intelectualmente”.

“Si el programa económico no hubiera sido robusto volábamos por los aires”, agregó.

Por otro lado, el mandatario acotó que “va a buscar 80, 90 y 100 años de liberalismo”, algo que “requiere de batalla cultural y mucho trabajo”. En esa línea, destacó el trabajo de su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, en el armado libertario a nivel nacional.

En cuanto a la posibilidad de un segundo mandato, Milei afirmó que “todavía hay miedo” a un eventual regreso del kirchnerismo. “El downside es tan pero tan abrupto, que por más que tenga probabilidad baja sigue siendo aberrante. Entonces la gente sale espantada”, consideró.

Además, expresó: “Si con este Congreso metimos 15 mil reformas, ¿qué creen que vamos a hacer con más Congreso? No voy a parar hasta poner a Argentina entre los países más libres del mundo”.

Previamente, a través de su cuenta de X el mandatario había celebrado el número y sostenido que la economía argentina está “retornando a la normalidad”. El mandatario destacó el dato luego de que el INDEC informara un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2,6%, el menor de los últimos cinco meses.

“A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente. VLLC!”, escribió Milei a través de sus redes sociales. Fuente: El Once

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