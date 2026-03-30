Tiroteo en escuela de Santa Fe: La defensa reveló que el atacante tenía antecedentes de autolesiones

En la tarde de este lunes, surgieron nuevos detalles en la causa por el tiroteo en la escuela Mariano Moreno. Los abogados defensores del adolescente de 15 años confirmaron a AIRE que el joven había atravesado “episodios autolesivos y se encontraba bajo tratamiento psicológico”.

Según los letrados Néstor y Mariana Oroño, el menor presentaba “rasgos de introversión” y había protagonizado episodios de autoatentados contra su vida.

La defensa señaló que los padres del adolescente están separados, factor que pudo influir en su psiquis. Mientras el padre (residente en Entre Ríos) viajó a Santa Fe para solicitar la representación legal, la madre permanece en San Cristóbal “conmocionada y dolida”.