El verano se despedirá con calor intenso y máximas que superarían los 35°C en el país

El fenómeno estaría asociado a un repunte del viento del sector noreste, lo que favorecerá el ingreso de aire cálido y húmedo, generando jornadas agobiantes durante los próximos días.

En lo inmediato, el pronóstico anticipa condiciones estables. Para este jueves se espera una temperatura máxima cercana a 30°C y una mínima de 18°C, mientras que el viernes el termómetro podría alcanzar los 31°C, con una mínima estimada en 20°C.

En Paraná, el calor comenzará a intensificarse hacia el domingo 15. Si bien el cielo se mantendrá parcialmente nublado, las altas temperaturas marcarán la jornada. El momento más crítico llegaría el lunes 16, cuando la máxima alcanzaría los 35°C.

Una situación similar se prevé en Concordia y en varios departamentos del norte entrerriano. En esa ciudad la amplitud térmica sería menor, ya que las mínimas rondarían los 25°C y las máximas también llegarían a los 35°C.

Durante el fin de semana, las condiciones se mantendrán estables. Tanto sábado como domingo presentarían máximas cercanas a 31°C y mínimas alrededor de 19°C, con probabilidades de lluvia prácticamente nulas.

De cara al inicio de la próxima semana, el calor se intensificará en toda la región. Para el lunes se prevé una máxima de 35°C y una mínima de 22°C, mientras que el martes las temperaturas continuarían elevadas, con 35°C de máxima y 24°C de mínima.

Además, hacia el martes se espera un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h, lo que marcaría un cambio en las condiciones atmosféricas tras varios días de estabilidad.

El agobio térmico también se sentirá en la franja central del país. En Córdoba, por ejemplo, se anticipan jornadas con temperaturas cercanas a los 32°C, aunque con cielos mayormente cubiertos.

En tanto, en Santa Fe la sensación térmica podría ser similar a la de Entre Ríos. Para esa provincia rige un alerta naranja desde el mediodía del domingo 15, mientras que la jornada más crítica se espera para el martes, con una máxima de 35°C.

De esta manera, con leves variaciones entre regiones, las advertencias del SMN se mantienen vigentes para gran parte de la región central del país, configurando una despedida del verano marcada por el calor intenso. Fuente: El Once

