Quini 6 repartió $1.000 millones en dos modalidades y uno de los ganadores es de Entre Ríos

En el sorteo Tradicional salieron el 18-20-09-14-12-11. Dos apostadores acertaron todos los números y se repartieron $390.000.000. Uno es de San Rafael, en la provincia de Mendoza; y el otro es de Victoria, en Entre Ríos.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 21-31-23-14-15-07. Un apostador acertó todos los números y se llevó $780.000.000. El apostador es de Villa Ángela, en Chaco.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-09-40-21-16-19. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.692.739.458.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 10-35-43-21-44-09. Hubo siete ganadores y cada uno se lleva $43.131.319,71.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1572 ganadores y cada uno percibirá $98.600,51. Fuente: El Once

