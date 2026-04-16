AUH con aumento confirmado: cuánto cobrás por hijo en mayo de 2026

Es importante aclarar que, aunque el valor nominal de la asignación será de $141.312, el monto que efectivamente reciben los beneficiarios cada mes está sujeto a una retención del 20%.

Foto: Archivo Elonce.

Este descuento, que se acumula durante todo el año, solo podrá ser cobrado por los titulares una vez que presenten la Libreta de Asignación Universal, al finalizar el ciclo lectivo, certificando que los menores cumplieron con los controles de salud, el plan de vacunación y la asistencia escolar. De esta manera, los beneficiarios recibirán un neto mensual de $113.050 por cada hijo.

Impacto en la AUH por Discapacidad y la Tarjeta Alimentar

El aumento también impacta en la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, que en mayo llegará a un monto total de $458.354. Como en el caso de la AUH común, el 20% de este monto será retenido hasta la presentación de la documentación correspondiente, lo que implica que los beneficiarios recibirán un pago mensual neto de $366.683,20, mientras que el saldo restante será entregado a fin de año.

Además, quienes perciben la AUH con Discapacidad siguen siendo beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, que contribuye a asegurar la canasta básica de alimentos, puntualizó Iprofesional.

Foto: Archivo Elonce.

Aunque la Tarjeta Alimentar no está directamente vinculada con los ajustes de la AUH, sigue siendo un complemento clave para muchas familias. Los pagos de la Tarjeta Alimentar, que ayudan a garantizar el acceso a alimentos, se efectúan en las mismas fechas que los cobros de la AUH, dependiendo de la terminación del DNI. Este beneficio es particularmente relevante para aquellos hogares en situación de vulnerabilidad económica, quienes dependen tanto de la AUH como de la Tarjeta Alimentar para afrontar el costo de vida. Fuente: El Once

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