Elecciones intermedias en Argentina: qué se vota este domingo 26 de octubre

Estas votaciones, que se desarrollan en años impares, determinarán la nueva correlación de fuerzas políticas en el Congreso y, por lo tanto, tendrán un fuerte impacto en el rumbo político y económico de la Argentina durante los próximos años.

Boleta Única de Papel: el cambio histórico

Las elecciones del 26 de octubre de 2025 serán además históricas por otro motivo: será la primera vez que se utilice la Boleta Única de Papel en todo el país. Este nuevo instrumento reemplaza al tradicional sistema de boletas partidarias y busca garantizar mayor transparencia, reducir el gasto electoral y evitar el robo o falta de boletas.

La Boleta Única mostrará todos los candidatos en una misma hoja, permitiendo al votante marcar con claridad su preferencia. Este sistema ya se utilizaba en algunas provincias y ahora se implementará a nivel nacional.

Cómo se renuevan las cámaras del Congreso

En la Cámara de Diputados, los legisladores tienen mandatos de cuatro años y se renueva la mitad de las bancas cada dos. En tanto, en el Senado de la Nación, los representantes permanecen seis años en sus cargos y su renovación se realiza por tercios cada dos años.

Este año, las provincias que eligen senadores nacionales son Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, que designarán tres representantes cada una.

Qué se vota en cada provincia

En cuanto a la Cámara de Diputados, el número de representantes varía según la población de cada distrito.

Formosa, La Rioja, Chubut y Tierra del Fuego elegirán dos diputados.

Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes, Misiones, San Juan, San Luis, La Pampa y Santa Cruz, tres cada una.

Tucumán y Chaco, cuatro.

Mendoza, cinco.

Santa Fe y Córdoba, nueve.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trece.

Provincia de Buenos Aires, treinta y cinco.

Quiénes deben votar y quiénes están exceptuados

El voto en Argentina es obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 70, mientras que es optativo para los jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70.

Como en cada elección, quienes no puedan asistir deberán justificar su ausencia ante la Justicia Electoral para evitar sanciones.

Importancia política de las elecciones intermedias

Las elecciones intermedias son determinantes porque definen la gobernabilidad de la administración nacional. Si el oficialismo logra ampliar su número de bancas, contará con mayor respaldo parlamentario para impulsar sus proyectos. Por el contrario, si la oposición obtiene mayoría, podrá frenar o condicionar la agenda del Gobierno. (Clarín)

