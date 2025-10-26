Elecciones legislativas 2025: comenzó la votación en todo el país

Las mesas de votación en todos los establecimientos educativos del país abrieron a las 8. Los ciudadanos habilitados para votar podrán acercarse a emitir su sufragio durante toda la jornada, en horario corrido, hasta las 18, momento en que cerrarán los comicios y comenzará el escrutinio de mesa.

Por primera vez, se votará con el sistema de la Boleta Única de Papel (BUP).

En la provincia de Entre Ríos hay más de un millón de habitantes habilitados para emitir el sufragio.

De acuerdo a datos proporcionados por la Cámara Nacional Electoral, en estas elecciones habrá 16 distritos que sólo eligen diputados nacionales, mientras que ocho elegirán representantes de ambas cámaras del Congreso.

Todos los electores que tengan 16 años o más a la fecha de las elecciones, tienen el derecho y el deber cívico de votar.

Cuándo se conocerán los resultados

La Justicia electoral confirmó que los resultados provisorios se conocerán a partir de las 21 horas.

Sin embargo, los resultados definitivos se conocerán días después, ya que el escrutinio definitivo comienza 48 horas después del previsional, específicamente el martes 28 de octubre.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que los resultados serán publicados por provincia y por categorías electorales. Además, los ciudadanos también podrán acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.

