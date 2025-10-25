Emilia Mernes brilló al presentar “Somos Más”, la canción del Mundial 2026

El tema, que comparte junto a Carlos Vives, Wisin y Xavi, representa el espíritu latino que acompañará a millones de fanáticos del fútbol durante el próximo campeonato mundial. “El fútbol es algo con lo que nacemos. Es familia, amigos, mate y asado. Es una manera de estar juntos”, expresó la artista durante el evento, ante una audiencia que la ovacionó.

“Soy una chica muy humilde, como toda argentina”

Durante el panel “The Music of the World Cup”, la entrerriana compartió escenario con los reconocidos músicos y la periodista de Telemundo Carlota Vizmanos. En un tono distendido, Emilia bromeó con el público: “Soy una chica muy humilde, como toda argentina”, desatando risas y aplausos. Luego añadió con picardía: “¿Qué te puedo decir? Campeones del mundo…”.

La cantante, que recientemente brilló en los Premios Billboard Latinos, se mostró emocionada por participar en un proyecto que une música y deporte. “Ser argentina y poder estar acá representando, de alguna forma, a mi país, es un honor muy grande”, afirmó con orgullo.

Halagos de estrellas internacionales

El momento más comentado de la jornada llegó durante una entrevista grupal. Cuando los periodistas preguntaron qué necesita una canción del Mundial para ser exitosa, Carlos Vives respondió sin dudar: “A Emilia”. Inmediatamente, Wisin lo acompañó entre risas: “A Emilia”.

El piropo de las figuras internacionales no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los fanáticos celebraron el reconocimiento hacia la artista argentina. “Es un orgullo enorme verla representar al país con tanto talento y carisma”, escribieron los seguidores. (Vía País)

