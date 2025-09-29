Emilia Mernes estrenó su documental y emocionó a Nogoyá con un mensaje muy especial

Unas 300 personas, en su mayoría jóvenes fans de Emilia y vecinos que vieron a la artista dar sus primeros pasos en la plaza del pueblo y cantar por primera vez en la escuela, disfrutaron en dos funciones del documental en la Asociación Cultural Nogoyá.

En primera fila, y con muchísima emoción, estaban Gabriela Rueda, madre de Emilia, junto a su esposo y padre de la artista, Pedro Mernes; acompañados por el abuelo que le regaló la primera guitarra y una tía.

“Hola mi gente hermosa de Nogoyá, mi casa. Estoy muy feliz de que estén todos juntos por ver mi documental, dijo Emilia en su mensaje proyectado en pantalla gigante. Y acotó: “me hace muchísima ilusión. Les mando muchos besos”.

La localidad de 40 mil habitantes ubicada 107 kilómetros al sureste de Paraná, la capital provincial, y 445 kilómetros al noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha visto revolucionada por el homenaje a la cantante que ya ha dado conciertos multitudinarios en Argentina, Chile, España, Estados Unidos y México, entre otros países.

Quienes llegaron hasta la Asociación Cultural Nogoyá pudieron vivir “EMILIA. Lo que no se ve”, la primera serie documental oficial de la artista entrerriana, estrenada este año por Directv, disponible en la plataforma de TV en vivo y DGO.

La Asociación Cultural Nogoyá, a sala llena

El evento, realizado el sábado 27 de septiembre reunió a vecinos, familias, amigos y seguidores que vivieron juntos el recorrido íntimo de Emilia, desde sus primeros pasos en Nogoyá hasta los escenarios más grandes del mundo.

La emoción fue palpable en cada mirada, en cada risa y en cada lágrima generada por aquella artista que siempre supo el camino que quería recorrer. Nogoyá no solo vio el documental: lo sintió, lo vivió y lo hizo suyo.

El episodio “El origen” resonó con fuerza entre los presentes ya que retrata con sensibilidad el entorno vio crecer a Emilia y la decisión de no dejar que las circunstancias definieran su destino. La proyección de la serie en Nogoyá fue un gesto de reconocimiento, de gratitud y de celebración colectiva, que la propia familia de la joven lo vivió con profunda emoción.

La familia de Emilia Mernes

La serie documental está compuesta por cuatro episodios que revelan el detrás de escena de la gira .MP3 Tour y muestra a Emilia en su faceta más personal, contando sobre sus sueños, sacrificios, logros y también fragilidades.

A lo largo de su carrera, la entrerriana ha recibido varios premios, entre ellos dos Premios Gardel y un Los 40 Music Awards, entre otros. En 2023, ganó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.