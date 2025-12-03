Empleados de Comercio: sin acuerdo de revisión salarial, así quedan los sueldos por categoría

Cómo se paga diciembre

La revisión salarial de noviembre no derivó en una mejora para los Empleados de Comercio. Sin bono ni suma extraordinaria, diciembre se liquidará con el esquema vigente de junio, que incluye un incremento del 6% y una suma fija no remunerativa de $40.000.

La negociación salarial prevista para noviembre entre el Sindicato de Empleados de Comercio y las cámaras empresarias no alcanzó un acuerdo, por lo que se confirmó que los sueldos de diciembre de 2025 se abonarán bajo el esquema definido en el acuerdo paritario de junio. La revisión se había pautado para evaluar un posible aumento adicional o la incorporación de un bono de fin de año, pero no hubo avances en ninguna de las dos alternativas.

Fuentes empresariales señalaron que “el contexto económico actual no permite asumir compromisos adicionales”, mientras que el sector gremial aún no emitió comunicaciones públicas tras el encuentro. En consecuencia, el salario de los trabajadores mercantiles se mantendrá sin cambios y diciembre se liquidará con el último tramo del incremento mensual del 1%.

Una revisión sin avances y sin bono de fin de año

La paritaria del Convenio Colectivo 130/75 había incorporado una instancia de revisión en noviembre, orientada a analizar el impacto de la inflación sobre los ingresos del sector. Sin embargo, las conversaciones cerraron sin un consenso que habilitara una actualización salarial.

Además, tampoco se definió la entrega de un bono de fin de año ni de una suma extraordinaria no remunerativa. Esto implica que los trabajadores no recibirán compensaciones adicionales en diciembre, pese al encarecimiento del costo de vida registrado en los últimos meses.

Los haberes de diciembre se ajustarán únicamente por el último tramo del 1% correspondiente al aumento total del 6% pactado en junio, que se distribuyó progresivamente a lo largo de seis meses.

Qué sigue vigente del acuerdo salarial de junio

Ante la falta de una nueva actualización, continúa en vigencia lo firmado en junio de 2025. El esquema incluye:

-Incremento total del 6%, aplicado desde julio a diciembre mediante tramos del 1% mensual.

-Suma fija no remunerativa de $40.000, pagada de julio a diciembre.

-Incorporación al básico de esa suma fija a partir de enero de 2026, lo que modificará las escalas del próximo año.

La paritaria sigue abierta, pero no hay fecha establecida para una nueva reunión. Voceros sindicales anticipan que buscarán avanzar en una revisión en 2026, aunque por ahora el escenario de negociación permanece congelado.

Cómo se compone el salario mercantil

El sueldo mensual de los empleados encuadrados en el CCT 130/75 combina distintos componentes:

-Sueldo básico según categoría.

-Suma fija no remunerativa de $40.000 (hasta diciembre).

-Adicional por antigüedad, que representa el 1% por año trabajado sobre básicos y conceptos no remunerativos.

-Presentismo, conforme a lo establecido en el artículo 40 del convenio.

Los valores se corresponden con trabajadores de jornada completa y no incluyen adicionales por zona desfavorable o regímenes especiales.

Sueldos de diciembre 2025 por categoría

Estos son los valores que percibirán los trabajadores en diciembre, con el último tramo del aumento del 1% y la suma fija no remunerativa de $40.000. También se incluye el valor que regirá desde enero de 2026, una vez incorporado el monto no remunerativo al básico.

Administrativos

Administrativo A

Noviembre: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199

Diciembre: $1.067.268 + $40.000 = $1.107.268

Enero 2026: $1.107.268

Administrativo B

Noviembre: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749

Diciembre: $1.071.860 + $40.000 = $1.111.860

Enero 2026: $1.111.860

Administrativo C

Noviembre: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293

Diciembre: $1.076.448 + $40.000 = $1.116.448

Enero 2026: $1.116.448

Vendedores

Vendedor A

Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986

Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091

Enero 2026: $1.111.091

Vendedor B

Noviembre: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723

Diciembre: $1.094.044 + $40.000 = $1.134.044

Enero 2026: $1.134.044

Vendedor C

Noviembre: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297

Diciembre: $1.101.690 + $40.000 = $1.141.690

Enero 2026: $1.141.690

Auxiliares

Auxiliar A

Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986

Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091

Enero 2026: $1.111.091

Auxiliar B

Noviembre: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563

Diciembre: $1.078.740 + $40.000 = $1.118.740

Enero 2026: $1.118.740

Auxiliar C

Noviembre: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570

Diciembre: $1.103.985 + $40.000 = $1.143.985

Enero 2026: $1.143.985

Consideraciones sobre los haberes vigentes

La suma no remunerativa de $40.000 continuará pagándose hasta diciembre y no integra los aportes previsionales durante ese período. Con la incorporación al básico en enero, la estructura salarial experimentará cambios relevantes que repercutirán en adicionales, presentismo y cálculo de antigüedad.

Hasta que se convoque una nueva instancia de diálogo, los trabajadores mercantiles transitarán el cierre del año con ingresos que no reflejan una actualización adicional frente al avance de la inflación. La negociación salarial 2026 será clave para definir el rumbo de los haberes del sector durante los próximos meses. (Con información de Iprofesional).

