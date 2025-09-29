En Entre Ríos hay 1.053.652 electores habilitados para votar: cómo consultar el padrón
Elecciones
Electores por provincia
CABA: 2.520.249
Buenos Aires: 13.353.974
Catamarca: 347.282
Córdoba: 3.084.000
Corrientes: 950.576
Chaco: 1.015.693
Chubut: 453.021
Entre Ríos: 1.053.652
Formosa: 491.565
Jujuy: 602.380
La Pampa: 304.693
La Rioja: 309.186
Mendoza: 1.525.824
Misiones: 994.317
Neuquén: 609.951
Río Negro: 617.054
Salta: 1.111.029
San Juan: 606.278
San Luis: 399.321
Santa Cruz: 288.732
Santa Fe: 2.815.453
Sgo. del Estero: 813.327
Tucumán: 1.341.563
Tierra del Fuego: 162.527
Exterior: 490.726
Qué se vota en cada distrito
Todas las provincias renovarán bancas en la Cámara de Diputados, mientras que en CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego también se elegirán senadores nacionales.
A su vez, varios distritos sumarán elecciones provinciales para renovar legisladores locales, intendentes o concejales, de acuerdo con sus calendarios electorales propios.
Cómo consultar el padrón electoral
El padrón puede verificarse en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral: www.padron.gob.ar . El procedimiento consta de los siguientes pasos:
Ingresar a la opción “Consultar padrón electoral”.
Completar número de documento, género y distrito de votación.
Ingresar el código de seguridad de la pantalla.
Hacer clic en “Consultar”.
La consulta permite verificar el establecimiento y la mesa asignada, así como confirmar la correcta incorporación en el padrón. La CNE recomendó realizar este chequeo con anticipación para poder presentar reclamos dentro de los plazos establecidos. (Fuente: Infobae)
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com