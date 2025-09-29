En Entre Ríos hay 1.053.652 electores habilitados para votar: cómo consultar el padrón

Elecciones

Electores por provincia

CABA: 2.520.249

Buenos Aires: 13.353.974

Catamarca: 347.282

Córdoba: 3.084.000

Corrientes: 950.576

Chaco: 1.015.693

Chubut: 453.021

Entre Ríos: 1.053.652

Formosa: 491.565

Jujuy: 602.380

La Pampa: 304.693

La Rioja: 309.186

Mendoza: 1.525.824

Misiones: 994.317

Neuquén: 609.951

Río Negro: 617.054

Salta: 1.111.029

San Juan: 606.278

San Luis: 399.321

Santa Cruz: 288.732

Santa Fe: 2.815.453

Sgo. del Estero: 813.327

Tucumán: 1.341.563

Tierra del Fuego: 162.527

Exterior: 490.726

Qué se vota en cada distrito

Todas las provincias renovarán bancas en la Cámara de Diputados, mientras que en CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego también se elegirán senadores nacionales.

A su vez, varios distritos sumarán elecciones provinciales para renovar legisladores locales, intendentes o concejales, de acuerdo con sus calendarios electorales propios.

Cómo consultar el padrón electoral

El padrón puede verificarse en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral: www.padron.gob.ar . El procedimiento consta de los siguientes pasos:

Ingresar a la opción “Consultar padrón electoral”.

Completar número de documento, género y distrito de votación.

Ingresar el código de seguridad de la pantalla.

Hacer clic en “Consultar”.

La consulta permite verificar el establecimiento y la mesa asignada, así como confirmar la correcta incorporación en el padrón. La CNE recomendó realizar este chequeo con anticipación para poder presentar reclamos dentro de los plazos establecidos. (Fuente: Infobae)

