    En Entre Ríos hay 1.053.652 electores habilitados para votar: cómo consultar el padrón

    Más de 1 millón de entrerrianos están habilitados para votar en las elecciones legislativas de 2025. La CNE explicó cómo consultar el padrón electoral en línea.
    La Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Dirección Nacional Electoral (DINE) confirmaron que 36.477.204 ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones legislativas de 2025. El proceso electoral definirá bancas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, además de cargos locales en varias provincias.
    En total, se habilitarán 17.398 establecimientos y 109.046 mesas en todo el territorio nacional. Será además la primera vez que se utilice la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que modifica la forma de emitir y contabilizar los votos.

     

     

    Electores por provincia

    CABA: 2.520.249

    Buenos Aires: 13.353.974

    Catamarca: 347.282

    Córdoba: 3.084.000

    Corrientes: 950.576

    Chaco: 1.015.693

    Chubut: 453.021

    Entre Ríos: 1.053.652

    Formosa: 491.565

    Jujuy: 602.380

    La Pampa: 304.693

    La Rioja: 309.186

    Mendoza: 1.525.824

    Misiones: 994.317

    Neuquén: 609.951

    Río Negro: 617.054

    Salta: 1.111.029

    San Juan: 606.278

    San Luis: 399.321

    Santa Cruz: 288.732

    Santa Fe: 2.815.453

    Sgo. del Estero: 813.327

    Tucumán: 1.341.563

    Tierra del Fuego: 162.527

    Exterior: 490.726

     

    Qué se vota en cada distrito

    Todas las provincias renovarán bancas en la Cámara de Diputados, mientras que en CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego también se elegirán senadores nacionales.

     

    A su vez, varios distritos sumarán elecciones provinciales para renovar legisladores locales, intendentes o concejales, de acuerdo con sus calendarios electorales propios.

    Cómo consultar el padrón electoral

    El padrón puede verificarse en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral: www.padron.gob.ar . El procedimiento consta de los siguientes pasos:

    Ingresar a la opción “Consultar padrón electoral”.

     

    Completar número de documento, género y distrito de votación.

    Ingresar el código de seguridad de la pantalla.

    Hacer clic en “Consultar”.

    La consulta permite verificar el establecimiento y la mesa asignada, así como confirmar la correcta incorporación en el padrón. La CNE recomendó realizar este chequeo con anticipación para poder presentar reclamos dentro de los plazos establecidos. (Fuente: Infobae)

