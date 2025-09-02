“En ese viaje aprendí a tenerle respeto a muchas cosas”, dijo el joven que cayó de un hotel en Bariloche

El impacto casi le cuesta la vida. Fue trasladado de urgencia al Hospital Privado Regional de Bariloche con politraumatismos y lesiones severas. Su estado de salud mantuvo en vilo a sus familiares, amigos y gran parte de la comunidad educativa de Rosario, de donde es oriundo.

“Creo que en ese viaje aprendí a tenerle respeto a muchas cosas, incluso a mí mismo, y a cuidarme”, reflexiona Thiago un año después.

La recuperación y las secuelas

Tras pasar varios días en terapia intensiva en Bariloche, fue trasladado en avión sanitario a Rosario. Allí permaneció internado 21 días en el Sanatorio Parque, donde atravesó cirugías y una compleja rehabilitación.

“Fue duro, al principio parecía imposible. La gente que me quiere me ayudaba a no caer, a no decaer. Poco a poco fui viendo avances. Hoy hay cosas que ya no puedo hacer, como jugar a la pelota o andar en skate, pero la música me salvó”, contó el joven.

La recuperación continúa hasta hoy con rehabilitación y tratamientos médicos. Sin embargo, afirma que mantiene “la cabeza en orden” y se siente agradecido de poder estudiar y proyectar nuevos sueños.

Dos vidas y nuevos proyectos

Thiago asegura que tras el accidente comenzó una segunda etapa en su vida. “Es un día bastante importante para mí. Hoy estuve mucho tiempo pensando en eso”, dijo al cumplirse un año de la caída.

Actualmente está terminando el sexto año de la secundaria, se inscribió en la facultad para estudiar Ingeniería Electrónica y busca un empleo que le permita ayudar a su familia mientras continúa con sus estudios.

La música, un motor vital

Desde los seis años estudia en un conservatorio y junto a tres amigos formó la banda “K.I.A” (Killer In Action), influenciada por el new metal y el hard core. “Estamos terminando de grabar el disco, organizamos fechas y le metemos mucho. Para el futuro soñamos con llenar lugares grandes, acá o en Buenos Aires. Sé que hay que trabajar duro, y en eso estamos”, afirmó.

La música se convirtió en una herramienta clave en su recuperación y en un proyecto que lo impulsa a seguir adelante. “Ya viví dos vidas”, resume Thiago, quien hoy se define como un sobreviviente con sueños más grandes que nunca. (La Capital)

