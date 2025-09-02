Giselle Soler, múltiple campeona mundial, confirmó su retiro del patín

La porteña inició su recorrido en el patinaje acompañando a su hermana mayor y, desde los 10 años, representó al país en competencias internacionales. A los 14 obtuvo su primer oro mundial y, a lo largo de su carrera, acumuló 18 medallas en campeonatos del mundo, coronándose ocho veces campeona.

“Ayer fue el cierre de una etapa que seguirá formando parte de mí para toda la vida. Nací prácticamente en este deporte y a los tres años comencé a patinar”, escribió la deportista en su cuenta de Instagram bajo el título “The last dance”.

Giselle Soler, múltiple campeona mundial. Instagram

Agradecimientos

La patinadora agradeció a quienes la acompañaron en su trayectoria: “Gracias a todos los que formaron parte de mi carrera deportiva, a mis entrenadores, preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas, mi traumatólogo, mi familia y mi gente”. También destacó el apoyo de firmas que confiaron en ella desde sus primeros torneos internacionales.

Soler recordó especialmente la sorpresa que le brindó la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan en su despedida oficial. “No tengo palabras para esta gran sorpresa, de corazón muchas gracias”, expresó.

Giselle Soler, múltiple campeona mundial. Instagram

La campeona había relatado en entrevistas anteriores las dificultades de desarrollarse como atleta amateur en Argentina, en un deporte con poca visibilidad y recursos. En 2021 se consagró en el Mundial de Asunción en la categoría de figuras obligatorias, logro que definió como “una emoción absoluta” luego de atravesar un período de problemas personales.

Tras más de dos décadas de carrera, Giselle Soler decidió poner fin a su etapa competitiva, aunque continuará ligada al patín desde otro rol. “Se escribió la última página de este capítulo, ahora comienza una nueva historia”, concluyó Fuente: El Once

