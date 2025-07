En una operatoria de traspaso de concesión de varios Casinos, el IAFAS avala que a 40 empleados les digan “NO VA MAS»

El IAFAS es otra vez el que favorece que los empresarios del juego se aseguren GANAR SIEMPRE, confirmando la frase que dice, “la casa siempre gana”. Si ganadores, están los que pierden, y el IAFAS es el referí distraído que mira para otro lado mientras los hermanos Ferrari pasan sus casinos a los hermanos Banfi, y en el medio, en un limbo de incertidumbre, se echa a 40 empleados SIN INDEMNIZACIÓN, y quién en definitiva debería hacerse cargo de hacer los pagos, sería el IAFAS. Todos los entrerrianos le haríamos el favor a estos empresarios.

Desde hace mucho tiempo que los Ferrari (Cacho y Freddi), propietarios de Newtronic, estaban debilitados por sus diferencias internas y la caída de sus negocios en el juego, que comprende casinos y máquinas tragamonedas en varias localidades entrerrianas. Con un fuerte lobby por parte del IAFAS, los hermanos Banfi (Carlos y Diego), propietarios de Telinfor, luego varias intentonas, lograron finalmente quebrar la voluntad de los Ferrari, que decidieron entregar sus concesiones.

Pero, LLAMATIVAMENTE, el día anterior a que se oficializar la cesión de Newtronic a Telinfor, la empresa de los hermanos Ferrari PRESENTÓ EN CABA LA SOLICITUD DE CONCURSO PREVENTIVO, lo que equivale a reconocer la insolvencia y es el paso previo a la quiebra.

Newtronic enfrenta una deuda con el fisco (ARCA) que supera los 1.200 millones de pesos, cifra que se duplicaría al sumar lo adeudado a empleados y proveedores. Ante esta quiebra financiera, los Ferrari finalmente han optado por vender los activos de la empresa, buscando que las deudas queden a cargo de los entrerrianos, lo que beneficiaría también a los Banfi.

Lo más cuestionable es que el IAFAS permitió la cesión de derechos de explotación de Newtronic sin objeciones, a pesar de conocer sus enormes deudas. Esto implica que el gobierno entrerriano será solidariamente responsable. Expertos señalan un posible vaciamiento de la empresa antes de la cesión, ya que Newtronic se quedó sin activos para enfrentar sus deudas, y aun así, el IAFAS oficializó la operación.

Acordado el traspaso de las concesiones entre las empresas, TODO SUPERVISADO POR EL IAFAS, los Banfi aseguraron que había continuidad para los 200 empleados que heredaban de los Ferrari. Pero ahora, en medio de la retirada de Newtronic, SE ECHARON a 40 empleados, de los cuales la mitad pertenecen a dos casas de juego de Gualeguaychú, lo que impacta fuertemente en esa comunidad.

No solamente está la gravedad de la discontinuidad de la fuente laboral, sino que a los empleados no se les abona la INDEMNIZACIÓN correspondiente. Incluso con algunos se arregló una indemnización por el 50 %, algo totalmente irregular, Y TAMPOCO SE LES PAGÓ ESA MEDIA INDEMNIZACIÓN.

Todavía esos empleados dependen de Newtronic, la empresa que se está yendo, por lo tanto, hay un cierto vacío sobre los reclamos que pudieran hacer los empleados y el sindicato que los representa. La maniobra CLARAMENTE busca que sea el Estado entrerriano quién deba salir a poner el dinero, y esto sucede porque los directivos del IAFAS operan en favor de los empresarios del juego.

Cambió la gestión de gobierno, cambiaron algunos nombres en el directorio del IAFAS, pero sigue intacta la Escuelita y la Doctrina de Silvio Vivas, el hombre que estuvo 16 años en el instituto, y los últimos 6 como presidente, hasta 2023, siempre custodiando los intereses de los empresarios, a la distancia, porque rara vez se lo veía concurrir a su oficina de calle 25 de Mayo.

A pesar de las promesas de cambio, el IAFAS sigue con las mismas prácticas de favorecer a los que SIEMPRE GANAN. No solamente se les asegura a estos empresarios la ganancia, sino que también se les garantiza que no pierdan. Sobrados ejemplos hay, como cuando en Victoria el municipio empezó a cobrarle al Casino de Mautone la tasa comercial, algo que corresponde a TODOS, pero, por extrañas razones, a quién más recauda en Victoria, no se le exigía. Fue entonces que, el IAFAS, atento a que Mautone no tenga una disminución en sus ganancias, ya que ahora debía pagar una tasa municipal, le aumentaron el porcentaje de ganancia.

Ahora, en otra maniobra irregular, el IAFAS permite que 40 empleados que en un primer momento tengan sus puestos asegurados, sean echados. Los empleados los echa una empresa en retirada, HAY UN VACIAMIENTO, y la empresa que se hace cargo de los casinos, toma posesión tranquilamente, con la planta de empleados alivianada.

Los empleados echados no cobraron, y seguramente no cobrarán indemnización. Newtronic, a quién todavía pertenecen estos empleados, es una empresa quebrada que no puede enfrentar esa erogación económica. Entonces, como el IAFAS es solidario ante los reclamos, seremos los entrerrianos los que LIBRAREMOS A LOS EMPRESARIOS DE TODO GASTO O PÉRDIDA ECONOMICA, y deberemos pagar esas indemnizaciones.

Vivas ya no está más al fente del IAFAS, pero su espíritu sigue vivo, y los funcionarios que lo secundaron y hoy manejan el IAFAS, siguen al pie de la letra las lecciones que les dio. El IAFAS sigue funcionando como antes, aislado de todo mandato del Ejecutivo provincial. Los directivos del IAFAS juegan a ganador, juegan a favor de los reyes del juego, a quienes les aseguran ganancias, se las maximizan, y además, LOS LIBRAN DE TODA PÉRDIDA.

Los máximos responsables del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de Entre Ríos, Carlos Moyano, como presidente y Marcelo Monfort el director político, una vez más demostrando su servilismo a los zares del juego de Entre Ríos, y poniendo a los entrerrianos a AYUDAR FINANCIERAMENTE a estos empresarios. Si Milei supiera de esta maniobra donde el Estado deberá sacar de sus arcas dinero para hacer una reparación económica evitable, ¿volvería a decir lo mismo sobre Monfort, cuando se enteró que el ex diputado propuso un proyecto para institucionalizar el Día Nacional del Disc Jockey? Fuente: davidricardo.com.ar

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com