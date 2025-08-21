Nogoyá Times

    Entre Ríos triplicó su promedio mensual de precipitaciones en solo dos días

    Récord histórico de lluvias

    Entre el lunes y el martes, en Paraná se registraron 130 mm de lluvia, superando ampliamente los valores históricos y marcando récords desde 1953. Villaguay y La Paz también tuvieron precipitaciones extraordinarias.
    En apenas dos días, la ciudad de Paraná acumuló un volumen de precipitaciones que triplica el promedio mensual de agosto. Según informó el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, a través de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, entre el lunes 18 (61 mm) y el martes 19 (69 mm) se registraron 130 mm de lluvia, frente a un valor medio mensual de 38,4 mm, según la serie histórica 1991-2020. Ambos registros diarios constituyen récords históricos de lluvias en 24 horas desde 1953.

     

    En otros departamentos de Entre Ríos también se observaron lluvias extraordinarias. Villaguay registró alrededor de 100 mm frente a un promedio de 56 mm, mientras que La Paz acumuló 155 mm frente a un valor medio de 48 mm, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

    Récord histórico de lluvias en Entre Ríos (cuadro Gobierno de Entre Ríos)

    “Desde la Dirección llevamos adelante un monitoreo constante para contar con información precisa y actualizada. Esto es fundamental para anticipar situaciones que puedan representar un riesgo y para resguardar la seguridad de los entrerrianos”, señaló el director provincial de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos.

     

    El funcionario agregó que la provincia trabaja de manera articulada con el Instituto Nacional del Agua (INA) y el SMN en el monitoreo hidroclimático continuo, lo que permite proyectar con mayor precisión las perspectivas hídricas y fortalecer las medidas de prevención ante fenómenos meteorológicos extremos.

     

    Desde la Dirección de Hidráulica destacaron que la repetición cada vez más frecuente de estos eventos, tanto de excesos hídricos como de sequías, refleja los efectos del cambio climático sobre la región y la necesidad de medidas preventivas adecuadas. Fuente: El Once

