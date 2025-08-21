Entre Ríos triplicó su promedio mensual de precipitaciones en solo dos días

En otros departamentos de Entre Ríos también se observaron lluvias extraordinarias. Villaguay registró alrededor de 100 mm frente a un promedio de 56 mm, mientras que La Paz acumuló 155 mm frente a un valor medio de 48 mm, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Récord histórico de lluvias en Entre Ríos (cuadro Gobierno de Entre Ríos)

“Desde la Dirección llevamos adelante un monitoreo constante para contar con información precisa y actualizada. Esto es fundamental para anticipar situaciones que puedan representar un riesgo y para resguardar la seguridad de los entrerrianos”, señaló el director provincial de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos.

El funcionario agregó que la provincia trabaja de manera articulada con el Instituto Nacional del Agua (INA) y el SMN en el monitoreo hidroclimático continuo, lo que permite proyectar con mayor precisión las perspectivas hídricas y fortalecer las medidas de prevención ante fenómenos meteorológicos extremos.

Desde la Dirección de Hidráulica destacaron que la repetición cada vez más frecuente de estos eventos, tanto de excesos hídricos como de sequías, refleja los efectos del cambio climático sobre la región y la necesidad de medidas preventivas adecuadas. Fuente: El Once