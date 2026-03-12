Este jueves se conoce la inflación de febrero

Después de conocerse el dato en CABA, la economista de GMA Capital, Rocío Bisang, señaló que la inflación de febrero podría estar por debajo del umbral previsto por las consultoras, que estimaron que el IPC se ubicaría entre el 2,8% y el 3% en febrero. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) proyectó un 2,7%.

Sin embargo, el economista de Equilibra, Gonzalo Carrera, explicó a Ámbito que “no hay grandes diferencias entre ambas mediciones” y sostuvo que su relevamiento fue de 2,9%: “Cuando te ponés a ver a grandes rasgos, si bien parece que cae, en detalle los rubros que bajaron en CABA hacia el interior pesan menos en la inflación nacional y viceversa”.

“En CABA, la carne, por ejemplo, subió arriba de 7% -7,3%- y eso en la nacional pesa mucho más que en CABA o inclusive rubros estacionales que traccionaron la baja como transporte de pasajeros aéreos o paquetes turísticos, a nivel nacional pesan mucho menos”, argumentó el especialista, al mismo tiempo que descartó una fuerte desaceleración del IPC y subrayó que podría, en todo caso, ubicarse cercano al 2,8%, apenas por debajo del dato previo.

En tanto, el economista Juan Manuel Telechea enfatizó que lo importante es mirar la inflación núcleo, que en CABA se aceleró del 2,2% al 3,1%.

En línea con Bisang, Salvador Vitelli, Head of Research de Romano Group, expresó: “Si se ponderan las variaciones de bienes y servicios de CABA a INDEC Nacional daría una inflación en febrero de 2,3%, mientras que si se ponderan las aperturas a INDEC daría 2,1%. El REM pronosticó una inflación del 2,7%”.

Si la inflación efectivamente se desacelera en febrero, sería la primera vez que ocurre desde mayo de 2025. Fuente: El Once

