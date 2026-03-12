Coudet debuta como DT de River ante Huracán en el Ducó con aforo reducido

Llegó el momento del estreno del Chacho al frente del equipo de Núñez que tendrá que recomponerse anímica y futbolísticamente tras la renuncia de Marcelo Gallardo. Pesan los resultados negativos, pero para conseguir cambiar la racha adversa que atrae del decepcionante segundo ciclo del Muñeco, River tendrá que empezar a mejorar su juego.

Y en esa cuestión empezó a trabajar Coudet desde el miércoles (4 de marzo) de la semana pasada cuando asumió la conducción del plantel. Una de las cosas a las que le apuntó el entrenador, más allá de la intensidad de los entrenamientos y de la intención de empezar a inyectar energía positiva, fue a la presión alta.

Coudet vio que hay una necesidad de recuperar ese aspecto para potenciar al equipo. Y en ese caso da en la tecla ya que en ese rubro, River está ubicado en el octavo lugar en la tabla que realizó la Liga Profesional a partir de su proveedor de estadísticas. Promedia siete por encuentro, aunque sólo cinco de estos quites derivaron en un remate al arco inmediato. Y ninguna en gol.

Es decir, si bien hay algo de recuperación, le cuesta transformarla en ataques y derivan en pases horizontales o para atrás y el equipo termina siendo inofensivo. De hecho, de los ocho goles que lleva convertidos River en el torneo Apertura, ninguno fue con recuperación de pelota en campo rival.

El otro tema a ver es cómo arma Coudet su primera formación y qué esquema utiliza. Si bien no hubo un ensayo formal, de acuerdo a lo trabajado y hablado con los jugadores el dispositivo táctico podría ir de un 4-4-2, a un 4-3-1-2 o un 4-2-3-1, de acuerdo a si juega Juanfer Quintero y a la posición de Sebastián Driussi, que podría ir de punta o jugar detrás del 9. Justamente, el centrodelantero es una de las incógnitas.

¿Mantendrá al pibe Freitas o le dará la chance a Salas o Colidio? Y lo otro por saber es si Juanfer va desde el arranque o inicia en el banco de suplentes. Si no juega, o Galoppo o Lencina podrían tener su chance. El resto del mediocampo estaría integrado por Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván, mientras que la defensa no se movería de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña y en el arco estará Santiago Beltrán.

Para Coudet llegó el sueño de su vida, después de un recorrido como entrenador que ya acumula más de 10 años. Será el cuarto técnico en la historia de River en debutar contra Huracán. Los otros tres fueron Jorge Dominichi, en 1983, con victoria 1-0; Luis Cubilla, en 1984, triunfo 2-0 y Gallardo, en 2024, cuando inició su segundo ciclo, con un 1-1 en el Monumental.

Y de los estrenos que tuvo Coudet en los equipos que dirigió (en uno de ellos, Inter de Porto Alegre, tuvo dos etapas) se contabilizan tres triunfos (con Central, en el primer ciclo de Inter y con Atlético Mineiro), un empate (en el inicio del segundo capítulo en Inter) y cuatro derrotas (con Tijuana, Racing, Celta y Alavés). Clarín, informó que ahora, en River, el Chacho intentará que su estreno con el Millonario sume una estadística más en la columna positiva y así poder arrancar con el pie derecho esta nueva era en Núñez. Fuente: El Once

