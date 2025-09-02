Nogoyá Times

    Este martes se retoma el pago de haberes para la administración pública provincial

    Cronograma

    El cronograma de pagos de haberes correspondientes a agosto para la administración pública provincial se inició el pasado sábado y se reinicia este martes.
    El cronograma de pagos de haberes para la administración pública provincial correspondientes al mes de agosto se inició elsábado 30 de agosto y se extenderán hasta el sábado 6 de septiembre.

     

    La medida alcanza tanto a los agentes activos como a los pasivos del sector público provincial, quienes recibirán sus haberes de acuerdo al calendario oficial. La administración provincial recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas asignadas según su categoría y dependencia.

     

    Cronograma de pagos

     

    -Sábado 30 de agosto: hasta 651.000 pesos.

     

    -Martes 2 de septiembre: desde 651.001 hasta 867.000 pesos.

     

    -Miércoles 3 de septiembre: desde 867.001 hasta 1.041.000 pesos.

     

    -Jueves 4 de septiembre: desde 1.041.001 hasta 1.322.000 pesos.

     

    -Viernes 5 de septiembre: desde 1.322.001 hasta 1.827.000 pesos.

     

    -Sábado 6 de septiembre: más de 1.827.001 pesos. Fuente: El Once

