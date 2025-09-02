Septiembre sin feriados nacionales: qué pasa con el Día del Maestro y el Día del Estudiante

Se trata de dos jornadas que tienen a ser disfrutadas por estudiantes y personal de educación, por lo que su alcance es parcial y sectorizado, sin implicancia para el resto de los trabajadores del país ni para la actividad económica general.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, encargado de difundir el calendario oficial de feriados en Argentina, septiembre no tiene feriados nacionales más allá de las conmemoraciones vinculadas a la educación.

Día del Maestro: feriado solo para el ámbito educativo

El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Esta fecha, que este año cae jueves, es feriado solo para el sector educativo: no tienen clases los alumnos de escuelas en todos sus niveles ni tampoco trabajan docentes y personal del sector educativo.

Este feriado tiene rango institucional y es reconocido en todo el país como una jornada no laborable exclusivamente para las escuelas, tanto públicas como privadas. No hay clases en nivel inicial, primario ni secundario, y los docentes no están obligados a asistir a sus lugares de trabajo.

La conmemoración rinde homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, figura clave de la educación argentina, cuya labor como maestro, escritor y presidente lo convirtió en símbolo del compromiso con el sistema educativo nacional.

Día del Estudiante: celebración juvenil sin impacto laboral

Del mismo modo, el Día del Estudiante, que también coincide con el Día de la Primavera, suele ser una fecha festiva para todos los adolescentes y adultos tempranos ya que se celebra en plazas y espacios verdes del país para disfrutar este día con amigos. En este caso, solo es feriado en las escuelas secundarias, aunque este año cae domingo.

Al no ser una fecha de descanso oficial, no afecta al funcionamiento general de oficinas ni comercios, aunque sí se traduce en una jornada especial para los adolescentes, que organizan salidas, picnics y celebraciones al aire libre en todo el país.

Sin embargo, este 2025 la fecha caerá en domingo, por lo que no tendrá impacto en el calendario escolar ni en la rutina habitual de estudiantes o trabajadores, dado que ya se trata de un día no laborable.

El próximo feriado nacional será en octubre

Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina: de acuerdo con lo establecido oficialmente, es el 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este año cae domingo y el Gobierno lanzó un decreto para que sea transferido al viernes 10, lo que transformara ese fin de semana en uno largo.

Quiénes tendrán fin de semana largo en septiembre pese a que no habrá feriado nacional

El mes venidero se caracteriza por no tener feriados nacionales. Sin embargo, en Entre Ríos habrá un fin de semana largo para algunos sectores, mientras que, en el caso de docentes y estudiantes tendrán una jornada más de “descanso extra”.

El lunes 29 de septiembre será feriado provincial por el día del Patrono, San Miguel Arcángel. Ese día será inhábil para la administración pública, los bancos y el sector escolar. Las guardias serán mínimas en los hospitales y los colectivos urbanos circularán con menos frecuencia que habitualmente.

Sin embargo, dicha jornada será optativa para comercios e industria, por lo que, generalmente, la actividad en dichos sectores es prácticamente normal.

Mientras tanto, los empleados de comercio tendrán en septiembre un descanso especial establecido por la Ley 26.541, que lo equipara a un feriado nacional. Se trata del Día del Empleado de Comercio, que tiene como fecha oficial el viernes 26 de septiembre de 2025, aunque ya se confirmó a Elonce que el mismo se trasladará al lunes 29 para conformar un fin de semana largo y coincidirá con el feriado provincial en Entre Ríos. Fuente: El Once

