    Exitosa Jornada Ciclística de la Fiesta de la Juventud

    Nogoyá

    Hoy por la tarde los estudiantes de los diferentes establecimientos educativos de la Promo ‘25, que forman parte de la Fiesta de la Juventud, hicieron la prueba Rural Bike.
    La competencia se llevó a cabo en el polideportivo municipal y tuvo por recorrido “La Vuelta del Molino Petiso”.

