Emanuel Noir contó sobre los cuidados que tiene para conservar su voz

Además el grupo se encuentra en la previa de su primer estadio Ferro, tras su destacado paso por el Quality Arena el pasado sábado 15 de noviembre.

En la entrevista realizada en Concepción del Uruguay, tierra natal del artista, Emanuel repasó su vida y detalló cómo vive este momento de éxito.

Consultado por el don de su voz y su capacidad de conmover, dijo: “No tengo una fecha puntual como para pensar en un antes y un después. Me fui dando cuenta de que algo diferente había. Algo se depositó en mi voz”.

Sobre si hoy en día cuida su voz, expresó: “Como un deportista. Con una buena alimentación, con natación, gimnasio, buena hidratación y sobretodo con una limpieza mental y emocional”.

A continuación, el periodista Julio Leiva, conductor del ciclo, lo comparó con Freddie Mercury, el histórico vocalista de Queen. “Cuando se lo analizaba se decía que tenía una mandíbula específica y eso hacía que su voz se expandiera”, introdujo el periodista.

Y Emanuel remarcó: “Mis dientes tienen una similitud. Tengo la boca para afuera y el maxilar de abajo al estar más cerrado aprieta la lengua. Por ende, ahí quedó. Dentro de mi búsqueda decidí quedarme lo más natural posible. No entré en la búsqueda de la perfección física para el afuera. Prefiero la belleza interna. Podría haber mejorado por brackets pero iba a modificar esta herramienta”, detalló.

Ke Personajes incluye en el setlist de sus shows Bohemian Rhapsody, el máximo hit de Queen. Más allá de cualquier controversia, la mayoría del público coincide en que es una muy buena versión. Fuente: El Once

Mirá la entrevista completa:

